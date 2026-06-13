Brezilya ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun ilk haftasında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. New York'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgileri, canlı izleme seçenekleri ve mücadeleye ilişkin detayları araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Fas kozlarını paylaşacak. Dünya futbolunun en başarılı milli takımlarından biri olan Brezilya ile son yılların yükselen ekiplerinden Fas arasındaki mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

BREZİLYA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda oynanacak Brezilya-Fas karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın resmi yayıncısı olan TRT, Dünya Kupası kapsamındaki karşılaşmaları televizyon ve dijital platformları üzerinden futbolseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Brezilya-Fas maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? (2026 Dünya Kupası)

BREZİLYA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki Brezilya-Fas mücadelesi, 13 Haziran Cumartesi'yi 14 Haziran Pazar gününe bağlayan gece oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 01.00 olarak açıklandı.

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak. Turnuvanın ilk hafta maçları kapsamında sahaya çıkacak iki takım da organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

YARI FİNALE ÇIKAN İLK VE TEK AFRİKA VE ARAP ÜLKESİ FAS

Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti. Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için sahaya çıkacak.

Fas, bu turnuvada, PSG'de oynayan Achraf Hakimi, Al-Hilal kalecisi Yassine Bounou, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi, Real Madrid'den Brahim Diaz ve Manchester United forması giyen Noussair Mazraoui gibi yıldız isimlerine güveniyor. "Atlas Aslanları", FIFA dünya sıralamasında 7'inci sırada bulunuyor.

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