1 milyonda yılda 7 kişide görülen omurilik zarı tümörü tespit edilen Türkmenistanlı Hamid Mamedov, 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Mamedov'a, 7 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Mamedov’a omurilik zarı tümörü tanısı konuldu. 1 milyonda yılda 7 kişide görülen omurilik zarı tümörü tanısı konulan Mamedov, ameliyat için İstanbul'dan Kars'a geldi. Mamedov, 6 saatlik ameliyatla omurilik zarındaki tümörden kurtuldu.

Milyonda 7 kişide görülen hastalık! Göğüs ağrısı diye gitti, gerçek başka çıktı

“NADİR GÖRÜLEN TÜMÖR”

Ameliyatı yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Meftun Zerbizade "Bu tümör, dünya literatüründe 1 milyon kişide yılda 7 hastada görülebiliyor, yani oldukça nadir görülen tümör. Hastanemizdeki ameliyathane şartlarını, cerrahinin isteğine uygun, çok güvenli ve rahat şekilde düzenleyerek ameliyatı yaptık" dedi.

GÖĞÜS AĞRISI DİYE GİTTİ

Hamid Mamedov da ilk olarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, daha sonra bu ağrının sırt bölgesinden kaynaklandığını anlattı. Mamedov “Sürekli göğsüm ağrıyordu. Geçer diye düşündüm ancak geçmedi, bazı hastanelere gittim 'Bir şey yok.' dediler. Fizik tedavi aldım, MR çektiler, şüpheli bir şey olduğunu söylediler. Ameliyat oldum, çok şükür iyiyim, ağrılarım azalıyor. Kendi halimde yürüyebiliyorum” dedi.

Omurilik tümörlerinde en yaygın şikayetler neler?

Belirti Açıklama Geçmeyen Ağrılar Özellikle geceleri artan, dinlenmekle geçmeyen ve ağrı kesicilere cevap vermeyen sırt, boyun veya bel ağrıları en tipik belirtidir. Duyu Kayıpları Kol, bacak ve göğüs bölgesinde uyuşukluk, karıncalanma veya sıcak-soğuk hassasiyetinde azalma görülür. Kas Güçsüzlüğü Kollarda veya bacaklarda kuvvet kaybı, yürümede zorluk veya sık sık düşme gibi durumlar yaşanabilir. Fonksiyonel Bozukluklar İlerleyen vakalarda mesane (idrar) veya bağırsak kontrolünün kaybı görülebilir.

