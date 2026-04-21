İngiliz hükümeti, 'Çocukların Refahı ve Okullar Yasası' kapsamında yapılacak değişiklikle, okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yasakları yasal zorunluluk haline getirmeyi planlıyor. Denetimlerin Nisan ayında başlaması beklenirken, yeni düzenlemeyle, telefonların kapalı ve çantada olması anlamına gelen "görülmeyecek ve duyulmayacak" seçeneği ortadan kalkacak.

BBC’nin aktardığına göre İngiltere’de hükümet, okullarda akıllı telefon kullanımını sınırlamak için yasal düzenleme hazırlıklarını sürdürüyor. Eğitim Bakanı Barones Jacqui Smith, Lordlar Kamarası’nda yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin okullar için açık bir yasal çerçeve oluşturacağını belirtti. Eğitim Bakanlığı ise bu adımın, birçok okulun zaten uyguladığı telefon kısıtlamalarına 'hukuki güç' kazandıracağını ifade etti.

Okullarda telefon tartışmasını bitirecek hamle! İngiltere düğmeye bastı, yasaklanıyor

YÖNERGELER YASAL ZEMİNE OTURTULACAK

Daha önce Eğitim Bakanı Bridget Phillipson da okullara gönderdiği yazıda, öğrencilerin gün boyunca telefon kullanmaması yönünde çağrıda bulunmuştu. Yeni düzenlemeyle bu yönergelerin yasal zemine oturtulması hedefleniyor.

Eğitim Bakan Yardımcısı Baroness Jacqui Smith, Lordlar Kamarası'nda yaptığı açıklamada, telefonların kapalı ve çantada olması anlamına gelen "görülmeyecek ve duyulmayacak" seçeneğinin rehberden çıkarıldığını belirtti. Hükümetin, bazı okulların uyguladığı kilitli dolaplar veya manyetik mühürlü kılıflar gibi daha sıkı önlemleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

Liberal Demokratlar ise sürecin başarılı olması için okullara yeterli destek ve finansman sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, yeni uygulamayla birlikte okulların cep telefonu politikalarının Nisan ayından itibaren denetimlerde dikkate alınacağı belirtildi. Yasa tasarısına ilişkin görüşmeler sürerken, düzenlemenin İngiltere genelinde okullarda telefon kullanımına daha net ve bağlayıcı kurallar getirmesi bekleniyor.

