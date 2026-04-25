Birleşik Krallık’ta yaşayan genç bir kadın, başlangıçta basit bir sırt ağrısı sandığı şikayetin aslında nadir görülen bir omurilik felci olduğunu öğrenmesinin ardından iyileşme sürecine girdi.19 yaşındaki Lucy Dunford’ın “basit bir sırt ağrısı hızla bir kabusa dönüştü” diyerek durumu açıklayan kız kardeşi Abbie Dunford, Lucy’nin hayatını yeniden kurabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Lucy Dunford’ın başlangıçta sıradan bir sırt ağrısı olarak başlayan şikayetleri kısa sürede kürek kemiklerine yayılan “bıçak saplanır gibi” ağrılara dönüştü. Yorkshire Post’un haberine göre, ağrı dayanılmaz hale gelince Lucy hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık üç hafta hastanede kalan Lucy, 20. yaş gününde nihai tanıyı aldı: Omurilik felci.

OTURMAKTA BİLE ZORLANIYORDU Hastalığın ilk dönemlerinde Lucy, tuvalete gitmek gibi temel ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamaz hale geldi. Kalıcı kateter kullanmak zorunda kaldı, şiddetli kas spazmları yaşadı ve oturmakta büyük zorluk çekti. GoFundMe açıklamasına göre Lucy’nin durumu, boyundan aşağı felç olacak kadar ağırlaştı.



“ARTIK HİÇBİR ŞEY BASİT DEĞİL” Şu anda 21 yaşında olan Lucy, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı: “Omurilik yaralanmasından sonra hayatın nasıl değiştiğini kelimelerle anlatamam. Artık hiçbir şey basit değil.” Sabahları kas spazmları nedeniyle yataktan kalkmanın bile çok zor olduğunu belirten Lucy, tekerlekli sandalyeye geçiş sürecinin de ciddi bir çaba gerektirdiğini söyledi.

NADİREN GÖRÜLEN BİR TIBBİ DURUM Uzmanlara göre omurilik felçleri oldukça nadir görülüyor ve tüm felç vakalarının yalnızca %1,25’ini oluşturuyor. Bu durum, omuriliğe giden kan akışının kesilmesi sonucu sinir iletiminin bozulmasına ve doku hasarına yol açıyor.

YOĞUN FİZİK TEDAVİ SÜRECİ… Lucy’nin kız kardeşi Abbie, iyileşme sürecini desteklemek amacıyla yoğun fizyoterapi ve özel tedavi programlarını finanse etmek için yardım kampanyası başlattı. Aile, Lucy’nin yeniden bağımsız bir hayat sürdürebilmesi için yoğun fizik tedaviye ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

“HAYATIM BİR ANDA DEĞİŞTİ” Lucy, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “Eskiden hayatımda sevdiğim her şey elimden alındı.” Dışarı çıkmanın bile artık zor olduğunu belirten genç kadın, arkadaşlarına yük olma hissiyle mücadele ettiğini söyledi.



KAMPANYADA HEDEFE YAKLAŞILIYOR Habere göre, Lucy için başlatılan GoFundMe kampanyasında yaklaşık 2.937 sterlin bağış toplandı ve hedeflenen 3.500 sterline yaklaşılmış durumda.

