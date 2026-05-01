Bireysel silahlanmaya karşı denetimlerin sıkılaşması gündemde. Yeni düzenleme ile silah sahiplerine periyodik psikolojik test ve evde güvenli kasa mecburiyeti gelecek.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Kahramanmaraş’taki okul saldırısının, birinci sınıf emniyet müdürünün ruhsatlı silahlarıyla gerçekleştirilmesi, silah ruhsatlarına ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirirken, bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, ruhsatlı silah bulunduranların evlerinde güvenlikli özel kasa bulundurması zorunlu hale getirilecek.

5 YILDA BİR YAPILAN DENETİMLERİN YILDA BİR OLMASI PLANLANIYOR

Gazetemizin daha önce de pek çok kez gündeme taşıdığı silah ruhsatlarıyla ilgili denetimler konusunda atılan bu adım doğrultusunda, 5 yılda bir yapılan denetim ve kontrol süreçlerinin yılda bire indirilmesi de gündemde. Yeni düzenlemeyle silahların çocukların erişimine kapalı şekilde muhafaza edilmesi ve ailelere sıkı denetimlerin getirilmesi hedefleniyor.

PSİKOLOJİK TESTLER ARTIRILABİLİR

Mevcut uygulamalarda ruhsat alınması silah sahipliği için yeterli kabul edilirken, denetim, eğitim ve psikolojik değerlendirme süreçlerinin sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Ruhsat alacak kişilerin belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesinin de düzenlemede yer alması bekleniyor.

'GÜVENLİ SAKLAMA ALAN' ŞART

Hukukçu Caner Yenidünya, evlerde bulundurulan ruhsatlı silahların, çocukların ve üçüncü kişilerin eline geçmemesinin ruhsat sahibinin temel yükümlülüğü olduğunu ancak bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğinin ve kapsamının açık ve teknik kriterlerle belirlenmemiş olduğunu söyledi. Gazetemize konuşan Yenidünya, 6136 sayılı Kanun’da silahın muhafazasındaki ihmal ve kusur sonucu başkaları tarafından suç işlenmesi veya intihar girişimi yaşanması halinde ruhsatın geri alınacağının düzenlendiğini belirterek, “Bu hüküm, muhafazaya ilişkin açık ve teknik bir standart öngörmemekle birlikte, ruhsat sahibinin silahın muhafazasında özen yükümlülüğünün varlığını ortaya koyar. Silah ruhsatlarında güvenli saklama şartı hayati önem taşır” dedi.

ABD VE AVRUPA’DA DENETLENİYOR

Mukayeseli hukukta, ruhsat öncesi denetimin bir parçası olarak güvenli saklama alanlarının kontrol edildiğini kaydeden Yenidünya, “Özellikle Avrupa ülkelerinde, silah ruhsatı verilmesinin ön şartlarından biri olarak güvenli saklama alanlarının varlığı aranmakta ve bu husus idari denetime tabi tutulmakta. ABD’de de çocukların silahlara erişimini sınırlayan yükümlülükler bulunuyor. Massachusetts eyaletinde silahların kilitli bir kasada, dolapta muhafaza edilmesi veya mekanik bir kilitleme cihazı ile güvenlik altına alınması zorunlu. Bu tür düzenlemeler, silah sahibinin dikkat ve özen yükümlülüğünü somutlaştırmakta, cezai sorumluluğun öngörülebilirliğini artırmakta” diye konuştu.

