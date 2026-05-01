Türkiye, deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisinde çalışmaları hızlandırdı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, bu yıl hazırlıkların tamamlanarak ilk ihalenin 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacağını söyledi.

Cemal Emre Kurt ANKARA -Deniz üstü yatırımların birim maliyetinin karasal projelere göre 2,5-3 kat daha yüksek olduğunu belirten Erden, “Ancak üretim tarafında yüzde 30 ila 50 daha fazla enerji elde ediliyor. Bir deniz üstü rüzgar projesinde ihale yapıldıktan sonra ilk türbinlerin sahaya gelmesi 4-5 yılı buluyor. 2030-2035 arasında yıllık 1 gigavat kurulum hedefi için her yıl 2,5-3 milyar dolarlık yatırım gerekli. Deniz üstü rüzgar santrallerine toplamda 15 milyar dolar yatırım yapılacak” dedi.

ERDEN: 19 BÖLGE İNCELENDİ, EGE VE MARMARA ÖNCELİKLİ

Offshore rüzgar enerjisinde ise hazırlık sürecinin hızlandığını dile getiren Erden, “Türkiye Avrupa’nın en büyük rüzgar sanayi üreticilerinden biri haline geldi. Son 3-4 yıldır bu konuda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bakanlığımızla birlikte tüm paydaşların dahil olduğu bir yol haritası oluşturuluyor. Hatay’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Trakya’ya kadar toplam 19 bölgeyi analiz ettik. Bu süreçte çok sayıda kriterin dikkate alınıyor. Korunan alanlar, balık göç yolları, uluslararası deniz ulaşım koridorları, askeri güvenlik bölgeleri ve radar sistemleri gibi birçok başlık değerlendirildi. Sabit temelli türbinler için 50-60 metreyi geçmeyen deniz derinlikleri öncelikli. Kuzey Ege’den İzmir’e kadar olan hat ve Marmara kıyıları öne çıkıyor. Türkiye’de denizler hızlı derinleştiği için Marmara ve Ege daha avantajlı” diye konuştu.

ENERJİ STRATEJİK BİR GÜÇ ALANI

Enerji yatırımlarının jeopolitik yönüne de dikkat çeken Erden, “Komşu ülkeler de benzer adımlar atıyor. Bu süreci sadece enerji olarak okumak naif olur. Türkiye’nin bu alanda geri kalmaması gerekli. Enerji, aynı zamanda stratejik bir güç alanıdır” ifadelerini kullandı.



