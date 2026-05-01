Bu konuya gazetemiz de birkaç gün önce dikkat çekmiş ve uzmanların “tedbir alırken çocukların psikolojisi bozulmamalı” uyarısında bulunduğunu dile getirmişti. Biz de diyoruz ki: Rehber öğretmenlerin, öğrencinin davranışsal ve duygusal görüntülerini izleyen, ilgili kurumlarla koordineli çalışan bir erken uyarı mekanizması işletmesi gerek.

Okullar, bir çocuğun yaşadığı zorluğun en erken fark edilebildiği alanlardır. Bu tablonun çözümü yalnızca MEB'in sırtına yüklenilemez. Nitekim 20 Haziran 2022'de MEB, Türkiye Belediyeler Birliği, İçişleri ve Aile Bakanlığı arasında tam da bu koordinasyona yönelik "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Sağlık Bakanlığı'nın yer almadığı bu masada üç yıl geçti; protokol sahaya ne ölçüde yansıdı henüz belli değil. 188 bin 926 çocuk ise tabloda. Yönetmelikte yazılı görev tanımı ile gündelik gerçeklik arasındaki açık, kurumlar arasında koordine olmadığı sürece kapanmaz. Sorun kâğıt üzerinde çözülmüş görünse de büyümeye devam eder.

Çocuk bir sonuçtur. Ailenin, toplumun ve devlet politikasının ortak ürünüdür. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Bu gerçeği göremezsek her yıl tabloya yeni bir istatistik eklenir ve yine herkes MEB'e bakar. Oysa sorunun eğitim kurumunda görünür olması, onun orada üretildiği anlamına gelmez. Sorumluluk nerede başlıyor, nerede bitiyor? Evlilikten doğan çocuğun yetişmesine kadar çocuk okul yoluna düşmeden önceki evde yaşadıklarına varana kadar evde ne oldu çevrede ne oldu, toplum nereye baktı? Bu sorulara da cevap bulmamız gerekecek.

Sosyolog-Kübra Tıbıkoğlu

ŞİİR

Hayaller yarım kalır

Yüz yaşına varsan bile

Hayaller hep yarım kalır,

Tüm dünyayı alsan bile

Hayaller hep yarım kalır.

Nefsine dur diyemezsen,

Kıyamazsan yiyemezsen,

Ölümlüsün bilemezsen,

Hayaller hep yarım kalır.

Şunu şöyle yapacaktım

Bu tarlayı satacaktım

Şu yalıyı alacaktım

Hayaller hep yarım kalır.

Ufak olsun büyük olsun,

Yaşlı olsun küçük olsun,

Zengin olsun fakir olsun,

Hayaller hep yarım kalır

Bu dünyanın bitmez işi,

Açgözlüdür doymaz kişi,

Hiç ummazken kırar dişi,

Hayaller hep yarım kalır.

Nöbetçi der; pembe olsa

Başkan olsa çöpçü olsa

Kentli olsa köylü olsa

Hayaller hep yarım kalır

Nöbetçi şair (Şahin Ertürk)

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdular ki: "Allah aşkına şu boğazdan geçene dikkat edelim. Çok kazanmak rızkı artırmaz. Çok kaybetmek rızkı azaltmaz... Rızık nedir peki? Daha çocuk anne karnındayken, Cebrail aleyhisselâm geliyor, diyor ki: Endişe duyma, Allahü teâlâ senin hayatın boyunca yiyeceğin rızıkların hepsinin üstüne senin ismini yazdı. Rızık mukadderdir. Ve senin hangi saatte, hangi günde, hangi yaşta, nerede vefat edeceğin bildirilmiştir. O bir an ileri gitmez, bir an geri gelmez.”

