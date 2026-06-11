Ne elde edeceğinin farkında olmak

Herkese sevdiği veya yetenekli olduğu iş tavsiye edilir. Çünkü daha başarılı ve mutlu olacaktır. Bunun için kişinin yeteneklerinin ne olduğunun farkına varması, kısacası kendisini iyi tanımasına yardımcı olunması eğitimde de öncelik olmalıdır. Kişiler kendini de bu anlamda değerlendirmelidir.

Burada en önemli nokta yapabilecekleriniz üzerine hiçbir sınır koymamaktır. Anahtarınız da modelleme gücüdür. Diğer insanlar başkaları ile iyi geçiniyorlarsa, bu kişilerin yaptıklarını aynen taklit edebilirsiniz siz de aynı sonuca ulaşabilirsiniz.

Başarının inançla inanmakla başladığını bilmeniz gerekir. Bir şeyi yapmak için gerekli ustalık ve kaynaklara sahip olsanız bile kendi kendinize başaramayacağınızı düşündüğünüz zaman, işin yapılabilmesini mümkün kılan tüm sinirsel yolları kendi kendinize kapamış oluyorsunuz. Bir işi kendi kendinize başarabileceğinizi söylediğiniz zaman kaynakları harekete geçirecek şekilde, yolları açmış oluyorsunuz.

Asıl başarı formülü; dört adımda oluşur: Sonucu bilmek. Ne elde edeceğinin farkında olacak şekilde duyusal hassasiyeti geliştirmek. En uygun şekline dönüşünceye kadar davranışları değiştirebilecek esnekliğe sahip olmak. Böylece sonuca ulaşmak...

İstediğiniz sonuca ulaşamadığınız zaman başarısız olduğunuz anlamına gelmez, istediğinizi elde edinceye kadar davranışlarınızı değiştirmeniz gerekir.

Zihninizi verimli olarak çalıştırmadan önce, ulaşmayı umduğunuz sonuçlarla ilgili algılamalarınızı geliştirmelisiniz. Beyin tanımlanmış bir hedefe sahip olduğunda, amacına ulaşıncaya kadar yoğunlaşmakta, yönlenmekte, tanımlanmış bir hedef yoksa, beyin enerjiyi boşa harcamaktadır. İstediğinizi yeteneklerinize göre elde etmenin esas yolu, ne istediğinizi bilmektir. Sonuçları belirlemedeki birkaç yolu da bir sonraki yazımızda inceleyebiliriz...

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Sevdiğim

Bağrında yetişmiş iki gonca gül,

Koklamaya doyamadım, sevdiğim.

Bahçende temaşa en büyük ödül,

Beklemeye doyamadım, sevdiğim.

Hizmetin tastamamdır fakire,

Bir tek tebessümün sebep şüküre,

Kelâmın şiirdir candan okura,

Dinlemeye doyamadım, sevdiğim.

Ağarsa saçlarım dönmem sözümden,

Ağlamaktan yaş kalmasa gözümden,

Kâğıda dökülen bil ki, özümden,

Eğlemeye doyamadım, sevdiğim.

Salınıp rüzgârda düşer omzuna,

Parıltısı benzer aşkın remzine,

Alıp saçlarını iki avcuma,

Tellemeye doyamadım, sevdiğim.

Gıyabî mestane olmuş aşkından,

Atma bîçareyi gönül köşkünden,

Dilimi çevirmem senin meşkinden,

Söylemeye doyamadım, sevdiğim.

Mustafa Özkahraman

SAĞLIK OLSUN

Çocuklarda yaz ishalleri: Tüm dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyon hastalıklarının başında akut ishal gelmektedir. İshal, özellikle virüs kaynaklı ise çoğu zaman kendi kendine düzelir. Bu durumda ateş görülüyorsa, ateş düşürücü ilaçlar kullanılabildiği gibi, gerektiğinde antibiyotik ve anti-paraziter ilaçlar da alınabilir. Tedavinin temel prensibi sıvı ve mineral kaybının yerine konmasıdır. Bebek mama ile besleniyorsa mama suyu mutlaka kaynatılmalı biberon ve emzikler sterilize edilmelidir. Yiyecekler buzdolabında saklanmalıdır. Musluk suları ve kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemelidir. Çiğ sebzelerle hazırlanmış salata ve meyvelerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kabuğu soyulabilen gıdalar soyularak, soyulamayanlar ise iyice yıkanarak yenilmelidir. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir. Gıdaların uygun şartlarda saklandığından emin olunmalı, eller sık sık yıkanmalı, bireylerle temastan ve aynı eşyaların kullanımından kaçınılmalıdır. Anne sütünün içinde bulunan maddeler, anne sütü ile beslenen çocukları, ishale yol açabilecek enfeksiyonlardan korur ve çocuğun çabuk iyileşmesini sağlar. [www.turkiyehastanesi.com]

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