Kahramanmaraş’taki okul saldırısının yankıları sürerken benzer facianın eşiğinden bu kez Ankara’dan dönüldü. Sincan’da bir ortaokul öğrencisinin 3 gün boyunca dedesine ait tabancayla derslere girdiği ortaya çıkınca okulda "şeffaf poşet" dönemine geçildi. Çocuğun silahı karnında taşıdığı ortaya çıkarken aile üyeleri gözaltına alındı.

Türkiye, Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği vahşeti atlatamazken Ankara Sincan’dan gelen haber yürekleri bir kez daha ağza getirdi.

5. sınıfa giden bir erkek çocuğunun, dedesine ait olduğu belirlenen tabancayı yanına alarak tam 3 gün boyunca okula geldiği ve silahla arkadaşları arasında gezdiği belirlendi.

İkinci İsa Mersinli vakası olacaktı! Ortaokul öğrencisi 3 gün boyunca okulda silahla gezdi

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Durumdan haberdar olan velilerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polisler, silaha el koydu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde ise çocuğun ailesinden bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi.

İkinci İsa Mersinli vakası olacaktı! Ortaokul öğrencisi 3 gün boyunca okulda silahla gezdi

ŞEFFAF POŞETLE OKULA GİDECEKLER

Olayın ardından okul yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle çocukların okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmelerinin istendiği belirtildi. Yaşanan durum nedeniyle okul çevresindeki polis sayısının arttırıldığı, yöneticilerden birkaçının ifade vermek için emniyete çağrıldığı aktarıldı.

VELİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan bir veli, "Dün bazı olaylar olmuş. Bir çocuğun kesici alet ya da benzeri bir şeyle okulda geldiğini söylediler. Birkaç kişinin gözaltına alındığını belirttiler. Polisler okula gelmiş. Öğretmenlerden bazıları da ifade verecekmiş. Duyunca korktum.

İkinci İsa Mersinli vakası olacaktı! Ortaokul öğrencisi 3 gün boyunca okulda silahla gezdi

Normalde gelmezdim çıkış saatine ama bundan sonra oğlumu asla bırakmayacağım. Buradan da kızımı almaya gideceğim. Sabah öğrencilerin çantalarına baktılar. Bu haftalık öğrencilerin şeffaf poşetlerle gelmesini söylediler. Her gün de arama yapacaklarmış" dedi.

İkinci İsa Mersinli vakası olacaktı! Ortaokul öğrencisi 3 gün boyunca okulda silahla gezdi

"KARNINDA SİLAHLA GEZİYORDU"

Silahlı çocuğun sınıf arkadaşı ise, "Arkadaşım karnında silahla geziyordu. Gördüğümde çok korktum, hemen kaçtım oradan. Eline almış geziyordu silahla. Bugünden itibaren şeffaf poşetle okula geliyoruz. Güvenlik ve içinde ne olduğu görünsün diye böyle bir karar aldılar. Arkadaşımızı olaydan sonra hiç görmedim. Nerede bilmiyorum. Görünce korkudan elim ayağıma dolanmıştı" ifadelerini kullandı.

