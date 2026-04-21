Kahramanmaraş'ta okulda 9 kişiyi öldürüp 21 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklanmış, annesi ise serbest bırakılmıştı. Annenin, İsa'nın durumunu konuşmak isteyen okulun rehber öğretmeninin telefonunu yüzüne kapattığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silahla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürdü, 21 kişiyi de yaraladı.

Mersinli'nin polis babası tutuklanırken, annesi ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

REHBER ÖĞRETMENİN TELEFONUNA BAKMAMIŞLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre okulun rehber öğretmeni Ejder İ’nin, çocuğun psikolojik durumunu görüşmek amacıyla anneye ulaşmaya çalıştığı ancak anne Pınar Peyman Mersinli’nin telefonu yüzüne kapattığı iddia edildi.

'ÇOK ZEKİ' SAVUNMASI

Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönünde görüşü olduğu öğrenildi. Baba Uğur Mersinli de ifadesinde oğlunu psikoloğa götürdüğünü, çok zeki olduğu için toplumda sorunlar yaşayabileceğini bildiklerini belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası