İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili çarpıcı iddia: Telefonu, öğretmenin yüzüne kapatmış
Kahramanmaraş'ta okulda 9 kişiyi öldürüp 21 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklanmış, annesi ise serbest bırakılmıştı. Annenin, İsa'nın durumunu konuşmak isteyen okulun rehber öğretmeninin telefonunu yüzüne kapattığı öne sürüldü.
- Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah kullandı.
- Saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
- Olayın ardından babası tutuklandı, annesi ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- Rehber öğretmenin, çocuğun psikolojik durumu hakkında anneye ulaşmaya çalıştığı ancak annenin telefonu kapattığı iddia edildi.
- Ailenin, çocuğun 'aşırı zeki' olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönünde görüşü olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silahla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürdü, 21 kişiyi de yaraladı.
Mersinli'nin polis babası tutuklanırken, annesi ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
REHBER ÖĞRETMENİN TELEFONUNA BAKMAMIŞLAR
Yeni Şafak'ın haberine göre okulun rehber öğretmeni Ejder İ’nin, çocuğun psikolojik durumunu görüşmek amacıyla anneye ulaşmaya çalıştığı ancak anne Pınar Peyman Mersinli’nin telefonu yüzüne kapattığı iddia edildi.
'ÇOK ZEKİ' SAVUNMASI
Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönünde görüşü olduğu öğrenildi. Baba Uğur Mersinli de ifadesinde oğlunu psikoloğa götürdüğünü, çok zeki olduğu için toplumda sorunlar yaşayabileceğini bildiklerini belirtmişti.