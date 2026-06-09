İhlas Haber Ajansı
Milli Takım kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı
A Milli Futbol Takımı'nın Arizona'da taraftarlara açık yaptığı antrenman sonrası kafileye eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Yaralanan polise Milli Takımın sağlık ekibi de müdahale etti.
Özetle DinleMilli Takım kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı sonrası milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı.
- Kaza, antrenman sonrası milli takımın kamp yaptığı otele gidiş yolunda meydana geldi.
- Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
- Milli Takım kafilesi, kazanın ardından yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.
- Milli takımın sağlık ekibi yaralı polise müdahale etti.
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi.
KAFİLEYE EŞLİK EDEN POLİS KAZA YAPTI
Antrenman sonrasında kamp yaptığı otele gitmek üzere yola çıkan Milli Takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı.
MİLLİ TAKIM, 20 DAKİKA BEKLEDİ
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Milli Takım kafilesi de yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.
YARALI POLİSE MİLLİ TAKIM DOKTORLARINDAN MÜDAHALE
Milli takımın sağlık ekibi de yaralı polise müdahale etti.
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