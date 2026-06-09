A Milli Futbol Takımı'nın Arizona'da taraftarlara açık yaptığı antrenman sonrası kafileye eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Yaralanan polise Milli Takımın sağlık ekibi de müdahale etti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi.

KAFİLEYE EŞLİK EDEN POLİS KAZA YAPTI

Antrenman sonrasında kamp yaptığı otele gitmek üzere yola çıkan Milli Takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı.

MİLLİ TAKIM, 20 DAKİKA BEKLEDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Milli Takım kafilesi de yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.

YARALI POLİSE MİLLİ TAKIM DOKTORLARINDAN MÜDAHALE

Milli takımın sağlık ekibi de yaralı polise müdahale etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası