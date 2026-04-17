İsa Aras Mersinli'nin cesedini teşhis eden öğretmenin ifadesi çıktı: Bize doğru geldi, şarjörü düştü...
Kahramanmaraş'ta 5 silahla okulunu basıp 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin cesedini teşhis eden rehber öğretmeninin ifadesi ortaya çıktı. "Ekran bağımlılığı vardı" diyen öğretmen, korku dolu anları "İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yere düştü" ifadeleriyle anlattı.
Çarşamba günü Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silahla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı.
KESİCİ ALETLE YARALANMA SONUCU ÖLMÜŞ
Raporda, Mersinli'nin ölümünün kesici/delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.
"TRAFO PATLADI ZANNEDİP ŞALTERİ KAPATTIM"
Ayrıca raporda, Mersinli'nin cesedini teşhis eden Ayser Çalık Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ejder İ.'nin de ifadesi yer aldı. İfadeye göre rehber öğretmeni, İsa Aras'ı 5'inci sınıftan beri tanıdığını anlatarak, "Öğrenci ile ilgili ailesiyle de sürekli görüştük. Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi. Olay saatinde ben okuldaydım. Üst katlardaki sınıfların düzenini sağlıyordum. Üst katta iken bir anda 'tak tak' diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının 'trafo patladı' dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım" dedi.
"BİZE DOĞRU GELİYORDU, ÜZERİNDEN ŞARJÖR DÜŞTÜ"
Rehber öğretmen yaşananları şöyle anlattı: "Sonra tekrar yukarı çıktım. O esnada ses kesilmişti. Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yere düştü. Ben o esnada oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere, yaralılara bakmaya gittim. 2 tane yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum"