Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin sosyal medyada yayılan “fail ölmedi” iddialarına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den açıklama geldi. Açıklamada, resmi kayıtlara göre saldırganın hayatını kaybettiği ve 16 Nisan’da defnedildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısının ardından sosyal medya ve dijital platformlarda dolaşıma giren iddialarla ilgili açıklama yaptı.

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, saldırının failinin ölmediğine yönelik paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, saldırganla ilgili tüm adli ve tıbbi süreçlerin tamamlandığı, şahsın hayatını kaybettiği ve 16 Nisan tarihinde defnedildiği bilgisine yer verildi.

SORUMLULAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16.04.2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar;

• Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi,

• Devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi,

• Milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir.

Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır."

RESMİ KAYNAKLARI DİKKATE ALIN

Ayrıca açıklamada, bu tür iddialara karşı dikkatli olunması ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunuldu.

