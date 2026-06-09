Bursa'da helikopter destekli 'torbacı' operasyonu: 52 gözaltı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çok sayıda adrese helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyon Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi.
- 45 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
- 52 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin Yalova, İstanbul ve Ağrı illerindeki adreslerine de operasyon kapsamında girildi.
- Yaklaşık 4 aydır devam eden soruşturma, araştırma, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler tespit edildi.
- Başsavcılık, uyuşturucuyla mücadelede 'sıfır tolerans' uygulamasıyla devam edileceğini belirtti.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile beraber 45 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
52 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gerçekleştirilen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolleri sonrası ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilçemize çevre il ve ilçelerde uyuşturucu madde getirerek genç yaştaki kişilere satmak suretiyle toplumu zehirleyen, 'sokak torbacısı' olarak nitelendirilen şahısların bilgisine, yürütülen başkaca soruşturmalardaki ifadeler, ihbarlar, istihbari bilgiler üzerinden ulaşılması üzerine derhal soruşturma başlatılmış, yaklaşık 4 aydır devam eden araştırma, teknik ve fiziki takip, delillendirme sonucu 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işleyen 52 şüpheli tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah 04:30 itibarıyla helikopter ve özel harekat destekli operasyon icra edilmiştir. Yalova, İstanbul ve Ağrı illerindeki tespit edilen adreslere de operasyon çerçevesinde girilerek arama ve yakalama işlemleri yapılmaktadır. Operasyon an itibariyle devam etmektedir. Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız 'sıfır tolerans' uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazimizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur"