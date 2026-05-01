MSB kaynakları, Konyaspor-F.Bahçe maçı ile ilgili iddialar sonrası görev yeri değiştirilen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş olayına açıklık getirdi. MSB “TSK’da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta Konya’da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması sırasında stat çevresinde jet ve helikopterlerin gerçekleştirdiği yakın uçuşlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un görev yeri değiştirildi.

TSK’DA DİSİPLİN VURGUSU

Söz konusu olayı değerlendiren MSB kaynakları “TSK’da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. TSK tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte” açıklamasını yaptı.

DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran MSB, hem Kıbrıs hem de Doğu Akdeniz’e yönelik net mesajlar verdi. Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının dikkatle takip edildiğine dikkat çeken bakanlık, şu ifadeleri kullandı: NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımakta.

BİZİMLE OLAN KAZANIR

Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Bakan’ımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacak.

HANGİ GÜVENLİK İHTİYACI?

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberleri de değerlendiren Bakanlık “Türkiye Kıbrıs’ta garantör ülkedir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmakta” değerlendirmesinde bulundu.

