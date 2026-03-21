Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs’ın güneyindeki İngiltere üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı operasyon için kullanılmayacağı teyit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken bölgede yaşanan güvenlik durumları ele alındı.

ÜSLER SALDIRI AMAÇLI KULLANILMAYACAK

Bir Rum yetkiliye göre Starmer, Kıbrıs’ın güneyindeki İngiltere üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını vurguladı. Yetkili, “İngiltere Başbakanı, Kıbrıs’ın güvenliğinin İngiltere için önemli olduğunu yineledi ve halihazırda uygulanan önleyici tedbirlere katkı sağlayan araçların güçlendirilmesine yönelik bir karar alındığını söyledi” ifadelerini kullandı.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasının ardından, 2 Mart’ta GKRY’de bulunan İngiltere’ye ait Akrotiri Hava Üssü’ne İran yapımı Shahed tipi insansız hava aracı saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda üs küçük çaplı maddi hasar görürken, sonrasında üs yakınlarında etkisiz hale getirilen 2 İHA daha tespit edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası