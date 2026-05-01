Van’daki köpek saldırısı “muhatap kim” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Hukuki sorumluluğun belirsizliğine dikkat çeken hukukçu Hadi Dündar, cezai yaptırım yerine kamuya tazminat yükü doğduğunu belirterek, sorumluluğun somut kişiler üzerinden tanımlanmasının çözüm için kritik olduğunu söyledi.

Berat Temiz / ANKARA - Halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden başıboş sokak köpekleri sorunu devam ediyor. Van’ın Saray ilçesinde önceki gün sokak köpeklerinin saldırısında uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybetmesi ve 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy’un ise yaralanması ‘sorumluluk’ tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Van’daki acı olayın ardından gazetemize konuşan Hukukçu Hadi Dündar, başıboş sokak köpekleri olaylarında hukuki açıdan ciddi bir eksiklik bulunduğunu söyledi.

“CİDDİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLACAK”

Mevcut kanuna göre, köpeğin sahibi varsa sorumluluğun köpeğin sahibinde olduğunu, sahipsiz ise devlet kurumuna ceza verilemeyeceği ancak tazminat yükümlülüğü doğabileceğini belirten Hadi Dündar, “Van’daki olayda, adli tıp raporunda ölümün köpek ısırması sonucu gerçekleştiği tespit edilirse hem ölüm hem de yaralanma açısından ciddi tazminat yükümlülükleri söz konusu olacak” dedi.

“SORUMLULUK BİR MUHATABA YÜKLENMELİ”

Sahipli köpek saldırılarında köpeğin sahibinin para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu kapsamında da sorumlu tutulduğunu ve “Taksirle öldürme” olarak değerlendirme yapılabileceğini ifade eden Dündar, başıboş köpek saldırılarında böyle bir durumun olmadığını söyledi. Köpeğin sahipsiz olması halinde ceza hukuku açısından bir karşılığı bulunmadığını belirten Dündar, “Çünkü ortada cezalandırılabilecek bir fail yoktur” açıklamasında bulundu. Burada ciddi bir eksilik bulunduğunun altını çizen Dündar, “Eğer bir sokak köpeği birine zarar verip ölümüne sebebiyet verdiğinde sorumluluk doğrudan belirli bir muhataba yüklenebilseydi, örneğin belediyedeki ilgili birim müdürüne, tıpkı itfaiye olaylarında olduğu gibi, daha etkili bir sorumluluk mekanizması kurulabilirdi” ifadelerini kullandı.

Hadi Dündar: Ölümlerin cezai sorumlusu belli olmalı

“MUHATAP ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM Kİ BU İŞ ÇÖZÜM OLABİLSİN”

Dündar, “Nitekim bir yangın olayında, eğer itfaiye gerekli denetimi yapmamış, hatalı rapor düzenlemiş veya uygunsuz şekilde izin vermişse, ilgili belediye personeli ya da itfaiye müdürü sorumlu tutulabilmektedir. Bolu’daki örnekte olduğu gibi, bu tür durumlarda yetkililer yargılanabilmekte ve ağır cezalar alabilmektedir. Benzer bir düzenlemenin burada da olması gerekir. Muhatap ortaya koymamız lazım ki bu iş çözüm olabilsin. Böylece yetkililer, görevlerinin sorumluluğunu daha ciddi şekilde hisseder; hayvanların toplanması, barınak yapılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda daha dikkatli davranır. Ancak mevcut durumda yalnızca tazminat söz konusu olduğu için, davalar yıllar sonra sonuçlanmakta ve bu süreçte belediye yönetimleri değişebilmektedir. Sonuçta belediyeler ve valilikler tarafından ödenen tazminatlar yine kamu kaynaklarından, yani vatandaşın vergilerinden karşılanmaktadır. Bu nedenle başkasının hatasının yükü vatandaşa yüklenmemelidir. Sorumluluğun açık ve net şekilde belirlenmesi gerekir ki bu sorun kalıcı olarak çözülebilsin” dedi.

VAN’DA BAŞIBOŞ KÖPEK TOPLAMA ORANI YÜZDE 60’I GEÇMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz hafta TBMM’de Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmaları anlatan İçişleri Bakanlığı, sokak hayvanlarının yüzde 78’inin toplandığını açıklamıştı. Bakanlık, aralarında Van’ın da bulunduğu 9 ilde toplama oranının yüzde 60’ın üzerine çıktığını belirtmişti. Türkiye’de sahipsiz sokak köpeği sayısının 1,25 milyon olduğunu aktaran bakanlık, sokak hayvanları için 25 milyon metrekarelik doğal yaşam alanı yapıldığını ifade etmişti.

