Aydın'da sayıları her geçen gün artan başıboş köpek sorununa çare bulunamıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla sokak köpeklerini şehir dışlarındaki alanlarda besleyerek şehir merkezinde sokak köpeklerinden kaynaklı olumsuzlukları önlemeye çalışıyor.

Aydın'da son dönemde sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlarda endişeye neden oluyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece sürüler halinde başıboş dolaşan sokak köpekleri, kadın ile çocuklar için sorun olmayı sürdürüyor.

Bir kent tedirgin! Başıboş sokak köpekleri endişelendiriyor

ŞEHİR DIŞINDA BESLİYORLAR

Şehir merkezinde besleme yapılan alanlarda sokak hayvanlarının saldırganlaşması nedeniyle pek çok vatandaş gelişigüzel cadde ve sokaklarda başıboş gezen köpeklerin beslenmesine karşı çıkarken bazı hayvanseverler besleme işlerini şehir dışında yapmaya başladı.

ŞEHİR DIŞINDA TUTULMALARI HEDEFLENİYOR

Uygulanan bu yöntem ile şehir merkezinde kadın ve çocukları korkutan ve zaman zaman insanlara saldıran köpeklerin şehir dışında tutulmasının hedeflendiği öğrenildi.

