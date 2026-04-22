Bir kent tedirgin! Başıboş sokak köpekleri endişelendiriyor
Aydın'da sayıları her geçen gün artan başıboş köpek sorununa çare bulunamıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla sokak köpeklerini şehir dışlarındaki alanlarda besleyerek şehir merkezinde sokak köpeklerinden kaynaklı olumsuzlukları önlemeye çalışıyor.
Aydın'da artan başıboş köpek sayısı, özellikle kadın ve çocukları endişelendirirken, bazı hayvanseverler köpekleri şehir dışında beslemeye başlayarak bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.
- Aydın'da son dönemde başıboş köpeklerin sayısı artmıştır.
- Bu durum, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece sürüler halinde dolaşan köpekler nedeniyle kadınlar ve çocuklar için sorun teşkil etmektedir.
- Şehir merkezinde besleme yapılan alanlarda sokak hayvanlarının saldırganlaşması üzerine bazı vatandaşlar gelişigüzel beslemeye karşı çıkmaktadır.
- Hayvanseverlerin bir kısmı, besleme işlerini şehir dışında yapmaya başlamıştır.
- Uygulanan bu yöntemle, şehir merkezinde kadın ve çocukları korkutan ve zaman zaman saldıran köpeklerin şehir dışında tutulması hedeflenmektedir.
Aydın'da son dönemde sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlarda endişeye neden oluyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece sürüler halinde başıboş dolaşan sokak köpekleri, kadın ile çocuklar için sorun olmayı sürdürüyor.
ŞEHİR DIŞINDA BESLİYORLAR
Şehir merkezinde besleme yapılan alanlarda sokak hayvanlarının saldırganlaşması nedeniyle pek çok vatandaş gelişigüzel cadde ve sokaklarda başıboş gezen köpeklerin beslenmesine karşı çıkarken bazı hayvanseverler besleme işlerini şehir dışında yapmaya başladı.
ŞEHİR DIŞINDA TUTULMALARI HEDEFLENİYOR
Uygulanan bu yöntem ile şehir merkezinde kadın ve çocukları korkutan ve zaman zaman insanlara saldıran köpeklerin şehir dışında tutulmasının hedeflendiği öğrenildi.
