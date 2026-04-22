2026’nın ilk çeyreğinde ikinci el otomobil satışları %6,67 artarak 1 milyon 736 bin 89 adet oldu. Martta ikinci elde ortalama otomobil fiyatı ise 1,16 milyon TL oldu. Bu arada rakamlar 2022, 2023 ve 2024 model ikinci el araçların daha az prim yaptığını ortaya koyarken; son 1 yılda en yüksek artış %17 ile 2024-2018 bandında ve %16,2 ile 2009-2013 grubunda gözlemlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye otomobil piyasasında “sıfır” araç satışları ilk çeyrekte gerilerken, talebin ikinci el piyasaya kaydığı görüldü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre sıfır otomobil satışları Ocak-Mart 2026 döneminde 210 bin 688 adet oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre %-5,86 geriledi.

Noterdeki devir işlemleri dikkate alınarak TÜİK tarafından açıklanan veriler ise, 2026’nın ilk çeyreğinde ikinci el otomobil satışlarının 1 milyon 736 bin 89 adet olduğunu gösterdi. İkinci el piyasada çeyreklik satış artışı, geçen yıl aynı döneme göre %6,67 arttı.

‘İKİNCİ EL’DE GENİŞ SEÇENEK

Sektör temsilcileri; yüksek faiz ortamı ve pahalı fiyatların yanı sıra jeopolitik belirsizliklerin de sıfır km otomobil satışlarını yavaşlattığını belirterek, “Buna karşılık çok daha geniş bir yelpazede model ve fiyat seçeneği sunan ikinci el piyasada artış yaşandı” değerlendirmesinde bulunuyor.

ORTALAMA FİYAT 1,16 MİLYON TL

Bu arada ikinci el piyasanın nabzını tutan BETAM, “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun mart verilerini açıkladı.

Raporda yer alan tespitlere göre;

- İkinci elde ortalama satılık otomobil fiyatı martta sabit kaldı ve 1 milyon 160 bin TL oldu.

-Geçen yılın mart ayına göre fiyatlarda %22 artış yaşandı ancak reel düşüş %-6,7’yi buldu.

-Bir önceki aya göre martta, satılık ilan sayısı %6,5 ve satılan ilan sayısı da %4,5 yükseldi.

-Buna karşılık ilanların yayında kalma süresi şubata kıyasla 0,7 gün uzadı ve 22 gün oldu.

Değerlendirme Mart Ayı Verileri Değişim (Geçen Yılın Mart Ayına Göre) Değişim (Bir Önceki Aya Göre) Ortalama Satılık Otomobil Fiyatı 1.160.000 TL (Sabit kaldı) %22 artış - Reel Düşüş - %-6,7 - Satılık İlan Sayısı - - %6,5 yükseldi Satılan İlan Sayısı - - %4,5 yükseldi İlanların Yayında Kalma Süresi 22 gün - 0,7 gün uzadı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ARTIŞ

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise yaş gruplarına göre fiyat artışları oldu.

Verilere göre ortalama fiyat;

-2004-2008 model yılında 490 bin 182 TL oldu ve yüzde 9,3 yükseldi,

-2009-2013 model yılında 811 bin 968 TL’ye çıktı ve %16,2 arttı,

-2014-2018 model yılında ise 1 milyon 248 bin TL’ye yöneldi ve %17 prim yaptı.

-Yıllık fiyat değişim oranları 2019 modellerde %13,7, 2020 modellerde %15,9, 2021 modellerde %15,3, 2022 modellerde %8,7, 2023 modellerde %9,4 ve 2024 modellerde %12,8 olarak ölçüldü.

Model Yılı Aralığı Ortalama Fiyat (TL) Fiyat Artışı (%) 2004-2008 490.182 9,3 2009-2013 811.968 16,2 2014-2018 1.248.000 (yaklaşık) 17

‘ESKİ’LER DAHA FAZLA PRİM YAPTI

Rakamlar 2022, 2023 ve 2024 model gibi “yeni” sayılan ikinci el grubundaki araçlarda fiyat artışının daha düşük olduğunu gösterdi. En yüksek artış ise %17 ile 2024-2018 bandında ve %16,2 ile 2009-2013 grubunda gözlemlendi.

Sektör temsilcileri, yeni araçlarda da yüksek vergi ve pahalı fiyat denkleminin öne çıktığını belirterek, “Bu sebeple tüketici ilgisi 2009-2018 model bandına kayıyor. Talep artışına bağlı olarak bu yaş aralıklarındaki araçlarda prim daha yüksek oluyor” ifadelerini kullanıyor.

