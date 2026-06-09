Gözler 12 Haziran'da! İşte ekonomistlerin cari açık beklentisi
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı cari açık beklentisi belli oldu. Ekonomistler cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.
- Ekonomistler, Nisan 2026 cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini öngördü.
- Nisan ayı cari açık beklentileri 4 milyar 200 milyon dolar ile 6,5 milyar dolar arasında değişti.
- Ekonomistler, 2026 yılı cari işlemler hesabının toplamda 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.
- 2026 yılı cari açık beklentisi 36 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında yer aldı.
- Türkiye'nin mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar cari işlemler açığı verdiği ve yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olduğu belirtildi.
AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak "Nisan 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
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NİSAN AYI CARİ AÇIK BEKLENTİSİ
Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin nisan ayı için cari açık beklentileri, 4 milyar 200 milyon dolar ile 6,5 milyar dolar arasında yer aldı.
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2026 CARİ AÇIK BEKLENTİSİ
Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 36 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında yer aldı.
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MARTTA 9.6 MİLYAR DOLAR AÇIK VERMİŞTİ
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar olmuştu.