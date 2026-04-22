Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi Irak üzerindeki İran etkisini kırmak için radikal bir ekonomik hamleye girişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Irak’ın petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki nakit sevkiyatını dondurdu.

İRAN BAĞLANTILI GRUPLARA FİNANSAL ABLUKA

ABD basınına göre, Hazine Bakanlığı, Irak'ın petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki nakit sevkiyatının Irak'a gönderilmesini engelledi.

ABD’den Bağdat’a dolar ambargosu

Şubat ayı sonundan bu yana Irak Merkez Bankası’na yapılması planlanan dolar transferlerinde ikinci kez gecikme yaşanırken, Irak piyasalarında ciddi bir nakit darboğazına yol açabileceği öngörülüyor.

ASKERİ EĞİTİM VE TERÖRLE MÜCADELE PROGRAMLARI DURDURULDU

ABD’nin baskısı sadece ekonomiyle sınırlı kalmadı. Yetkililer, Irak ordusuyla yürütülen bazı terörle mücadele operasyonlarının ve askeri eğitim programlarının finansmanının da geçici olarak askıya alındığını iletti.

"KISITLAMA KALICI DEĞİL"

ABD'li yetkililer, dolar sevkiyatlarına getirilen bu kısıtlamanın kalıcı bir ambargo olmadığını, ancak Tahran'a yakın grupların hareket alanı daralana kadar bir baskı aracı olarak kullanılmaya devam edeceğini de öne sürdü.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Suudi Arabistan ve Irak arasında gizli savaş: ABD basını drone saldırılarının perde arkasını deşifre etti

