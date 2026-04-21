İstihbarat raporlarına göre Riyad yönetiminin Irak’ı “meşru misilleme alanı” olarak değerlendirmeye başladı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, ABD-İran arasındaki büyük gerilimin gölgesinde Suudi Arabistan ve Irak arasında "gizli bir savaş" patlak verdi.

İran destekli Iraklı milislerin Körfez ülkelerine yönelik artan drone saldırıları, bölgedeki petrol üreticilerini açık bir çatışmanın eşiğine taşıdı.

Suudi Arabistan ve Irak arasında gizli savaş: ABD basını drone saldırılarının perde arkasını deşifre etti

BİN DRONE SALDIRISININ YARISI IRAK’TAN

Suudi Arabistan makamlarının yaptığı değerlendirmelere göre, ülke topraklarına yönelik gerçekleştirilen yaklaşık 1.000 drone saldırısının yarısına yakını Irak topraklarından fırlatıldı. Yanbu petrol rafinerisi ve Doğu Eyaleti’ndeki petrol sahaları genellikle saldırıların hedefi oldu. Sadece Suudi Arabistan değil, Kuveyt’in tek sivil havalimanı ve Bahreyn de patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının hedefi haline geldi.

MİLİSLER "VAROLUŞSAL" BİR SAVAŞ VERİYOr

Irak’ta sayıları 250 bini bulan ve milyarlarca dolarlık bütçeye hükmeden Kataib Hizbullah ve Harakat Hizbullah al-Nujaba gibi gruplar, İran rejiminin karşı karşıya olduğu tehdidi kendi varlıklarına yönelik bir saldırı olarak görüyor.

ABD basının aktardığına göre doğrudan İran askeri komuta yapısı içinde yer alan milis grupların özellikle Irak'a yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR

Irak üzerinden gelen saldırıların artması üzerine Körfez ülkeleri strateji değişikliğine gitti. Bölge ülkeleri artık Irak’ı, İran topraklarına doğrudan saldırmadan karşılık verebilecekleri "meşru bir misilleme alanı" olarak görmeye başladı.

Diplomatik kaynaklar, "Suudi Arabistan milislere uyarı niteliğinde Irak içinde sınırlı ve sembolik saldırılara hazırlanıyor. Kuveyt ve Bahreyn ise ABD’nin milislere yönelik operasyonları için topraklarının kullanılmasına izin vermemeyi planlıyor" şeklinde açıklama bulundu.

"TARİHİ DÜŞMANLIK YENİDEN TETİKLENDİ

WSJ, “Irak’ın komşularıyla sorunlu geçmişi, son saldırılarla yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Saddam Hüseyin’in 1990’daki Kuveyt işgali ve Suudi Arabistan’a yönelik Scud füze saldırılarını hatırlatarak, bugün yaşanan drone krizinin bölgedeki kırılgan barışı tamamen ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunuyor. ABD ise Irak’taki diplomatik personelini tahliye etti ve vatandaşlarına büyükelçilik ile konsolosluklardan uzak durmaları çağrısı yaptı” diye yazdı.

TRUMP’IN ATEŞKESİ SINANIYOR

Başkan Trump’ın geçtiğimiz günlerde ilan ettiği ateşkesin ardından Bahreyn’e yönelik gerçekleştirilen saldırılar, Washington’ın bölgedeki etkisini de tartışmaya açtı. Körfez İşbirliği Konseyi yetkilileri, Irak hükümetinin kontrolü bir an önce ele alması gerektiğini dile getirirken, Bağdat’taki siyasi belirsizlik milis grupların daha da serbest hareket etmesine olanak tanıyor.

Bölge, her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüşmüş durumda.

