Reuters’a konuşan İranlı yetkililer, ABD’nin enerji santrallerini vurması durumunda Suudi Arabistan dahil tüm bölgenin karanlığa gömüleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Bu gece koca bir medeniyet yok olacak' şeklindeki açıklamasının ardından Tahran, Washington ile olan son ince bağı da kopardı.

İran Devlet Televizyonu, ABD ile yürütülen tüm dolaylı müzakerelerin dondurulduğunu resmen duyurdu.

İran, Suudi Arabistan'ı tehdit etti! "Karanlığa gömeriz"

TAHRAN’DAN "ENERJİ SAVAŞI" TEHDİDİ: "SUUDİ ARABİSTAN KARANLIĞA GÖMÜLÜR!"

Reuters’a konuşan üst düzey İranlı kaynaklar da ABD’nin enerji santrallerini hedef alması durumunda sadece İran’ın değil, Suudi Arabistan dahil tüm bölgenin tamamen karanlığa gömüleceğini duyurdu. Tahran ayrıca, durumun kontrolden çıkması halinde müttefiklerinin Bab el-Mandeb su yolunu kapatacağını ilan ederek küresel ticareti kilitleme resti çekti.

İran, Suudi Arabistan'ı tehdit etti! "Karanlığa gömeriz"

"ABD KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞARSA CEVABIMIZ BÖLGENİN ÖTESİNE GEÇECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada da, "ABD liderler, altyapımıza saldırmaları halinde savaşçılarımızın menzili içindeki kritik varlıkları hesaplama yeteneğinden yoksunlar. ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, cevabımız bölgenin ötesine geçecektir" denildi.

İran, Suudi Arabistan'ı tehdit etti! "Karanlığa gömeriz"

JD VANCE’DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ: "HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK, SAVAŞ BİTEBİLİR!"

Savaş tamtamları çalarken, Macaristan’da bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ülkesinin İran’daki askeri hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını ve savaşın "çok yakında sona ereceğini" müjdeledi.

Hark Adası saldırılarının petrol altyapısını vurmadığını belirten Vance, İran’ın masaya oturması halinde saldırıların durabileceği sinyalini verdi. Fox News’a konuşan üst düzey yetkililer de doğrudan temasların devam ettiğini ve yakında "bir atılım" olabileceğini doğruladı.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN DEVREDE: İNSAN ZİNCİRİ ÇAĞRISI

Diplomatik kanallarda Türkiye, Pakistan ve Mısır ateşkes için diplomasi trafiğini yöneterek tarafları uzlaştırmaya çalışıyor.

Öte yandan İran içinde de ilginç bir direniş hazırlığı var. İranlı yetkililer, sanatçıları ve sporcuları yarın elektrik santralleri önünde "insan zinciri" kurmaya çağırdı.

