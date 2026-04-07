ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni tehdit mesajında, "Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olur, kim bilir? Bu gece her şeyi göreceğiz!" dedi.

İran'da devletin kontrolündeki Irna ajansının, Tahran'ın ABD tarafından önerilen ateşkes şartlarını reddettiğini bildirdiğini yazmasından saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a tehditler savurdu:

"Bu gece koca bir medeniyet yok olacak, bir daha asla geri getirilemeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak artık tam ve kesin bir rejim değişikliği olduğu için, farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinler öne çıkarken, belki de devrim niteliğinde harika bir şey yaşanabilir, kim bilir? Bunu bu gece öğreneceğiz. Dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan biri. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. İran’ın büyük halkını Tanrı korusun!"

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" şeklinde tarih vermişti.

Trump'tan İran açıklaması! "Bu gece her şey değişebilir!"

AB'DEN HÜRMÜZ ADIMI

Misilleme saldırılarının eşiğinde Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasıyla enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseldi.

Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları da savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıktı.

İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Birliğin petrol arz güvenliğini izlemek ve krizlerde koordinasyon sağlamak için kurulmuş bir uzmanlar platformu konumundaki AB Petrol Koordinasyon Grubu, özellikle arz krizi, fiyat şoku ve tedarik kesintisi gibi durumlarda toplanıyor.

