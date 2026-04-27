Vücutta sinsi ve yavaş ilerleyen, bir zaman sonra halsizlik, yorgunluk ve üşüme gibi belirtilerle ortaya çıkan, 30-50 yaş grubunun risk altında olduğu kronik hastalıkta hasta sayısı arttı. Hashimoto hastalığı nedir? Belirtileri neler? Tedavisi var mı? İşte ismi az duyulan, hastalık hakkında bilinmeyenler…

Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla tiroid bezine saldırmasıyla gelişen, tiroid hastalıklarının başında gelen Hashimoto hastalığı son yıllarda arttı. Uzman isim özellikle 30-50 yaş arasının risk altında olduğunu belirtti.

Kronik bir hastalık olan Hashimoto hastalığı, uzun süre belirti vermeden ilerliyor. Hastalık sinsi bir şekilde ilerlediği için genellikle 'tiroid tembelliği' olarak bilinen hipotiroidiye yol açabiliyor. 30-50 yaş arasındaki bireylerde daha sık görülen Hashimoto tiroiditi, geç fark ediliyor.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü uzmanı Prof. Dr. İbrahim Şahin, Hashimoto hastalığı hakkında bilgi vererek uyardı. İşte hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Sinsi ilerleyen hastalık! 30 yaş ve üzeri risk altında… Halsizlik, yorgunluk, üşüme bu belirtilere dikkat, tedavisi ömür boyu sürebilir

BELİRTİLERİ NELER?

Prof. Dr. İbrahim Şahin, belirtileri şöyle sıraladı:

Halsizlik ve yorgunluk, üşüme, kilo alma, kabızlık, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, konsantrasyon güçlüğü ve motivasyon düşüklüğü. Hashimoto tiroiditi, ilerleyen dönemlerde şu belirtilerle kendisini gösterebilir: Ses kalınlaşması, yüzde şişlik, adet düzensizliği, nabızda yavaşlama, kaş dökülmesi, nedensiz kilo artışı, depresif ruh hali veya kısırlık.

Belirti Grubu Belirtiler Erken Belirtiler Halsizlik ve yorgunluk, üşüme, kilo alma, kabızlık, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, konsantrasyon güçlüğü, motivasyon düşüklüğü İlerleyen Dönem Belirtileri Ses kalınlaşması, yüzde şişlik, adet düzensizliği, nabızda yavaşlama, kaş dökülmesi, nedensiz kilo artışı, depresif ruh hali, kısırlık

“YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER”

Prof. Dr. İbrahim Şahin, “Bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve en önemlisi Anti-TPO olan antikorlar, tiroid bezini yabancı olarak algılar ve hasara uğratır. Bu süreçte tiroid hücreleri zamanla zarar görür, bez küçülür ve fonksiyon kaybı gelişir. Hastalık genellikle yavaş ve sinsi ilerler. Erken dönemde belirtiler hafif olabilir ve başka hastalıklarla karıştırılabilir” dedi.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENMEK FAYDALI

Prof. Dr. İbrahim Şahin, sebze ağırlıklı beslenmenin Hashimoto tiroiditi riskini azalttığını belirtti: Glutensiz diyet yaklaşımı her hastada gerekli olmayabilir; ancak eşlik eden bir çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı varsa uygulanmalıdır. Hastalıktan korunmak ve süreci yönetmek için şu öneriler etkili olabilmektedir: Sebze ağırlıklı beslenmek, yeterli protein ve sağlıklı yağ tüketmek, işlenmiş gıdalardan kaçınmak, aşırı iyot tüketiminden uzak durmak, şeker ve rafine karbonhidratları azaltmak, tütün ve türevi ürünleri kullanmamak, stres yönetimine dikkat etmek, düzenli uyku alışkanlığı oluşturmak ve gereksiz takviyelerden kaçınmak.

TEDAVİ ÖMÜR BOYU SÜREBİLİR

Tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Şahin, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

Hashimoto hastalığında tedavi, eksik olan tiroid hormonunun yerine konmasına dayanır. Bu tedavi kişiye özel olarak planlanır ve çoğu hastada uzun süreli, genellikle ömür boyu devam eder. Vitamin ve mineral kullanımı ise her hasta için rutin olarak önerilmez” diye belirten uzman isim, Hashimoto hastalığının erken tanı ve düzenli takip ile kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

