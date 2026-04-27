Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bağış hizmetleri için de vekalet ücretleri belli oldu. İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, bağış yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatarak, kurban ibadetinde düşülen hataların altını çizdi.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında kurban bağışı konusunda arayış başladı.

TGRT Haber'de Cem Küçük'le Günaydın Türkiye programına misafir olan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın merak edilen soruları cevapladı.

Bu yıl yapılacak olan kurban hizmetleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Aydın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vakfın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

YURT DIŞI KURBAN HİSSE BEDELİ 5500 LİRA

Kurban organizasyonundan vekâlet süreci başta olmak üzere birçok konuda detaylı bilgi veren Aydın, bu yıl da geniş bir coğrafyada hizmet vereceklerini söyledi.

Kurban hisse bedellerini açıklayan Aydın, “Yurt dışı kurban hisse bedelimiz 5500 lira, yurt içi kurban hisse bedelimiz de 18 bin lira. Bunlar büyükbaş hayvan kurban hisse bedelleridir” dedi. Fiyatların özellikle düşük tutulduğunu vurgulayan Aydın, “Herkes istifade etsin, herkes kurbanını kesebilsin diye böyle düşük belirlemeye çalıştık. Çok uğraştık, elhamdülillah bu şekilde belirledik” ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR YETİMLERE VE ÖĞRENCİLERE ULAŞIYOR

Vakfın bu yıl 5 ülkede kurban kesimi yapacağını belirten Aydın, faaliyet alanlarını şu sözlerle anlattı: “Afrika’da Çad, Uganda ve Somali’de; Asya’da ise Hindistan ve Afganistan’da kesim yapıyoruz. Toplamda 5 ülkede faaliyet göstereceğiz.”

Hindistan’daki çalışmalara özel bir parantez açan Aydın, “1,5 milyar nüfusun içinde 350 milyon Müslüman var. Bu insanlar dinlerini yaşamak ve öğrenmek istiyor. Medreseleri var, biz de onlara destek olmak için orada kurban kesiyoruz” dedi.

Uganda’daki faaliyetlerin de önemine dikkat çeken Aydın, geçmişte Müslüman nüfus oranının yüksek olduğunu hatırlatarak, “Bir zamanlar %75 olan Müslüman nüfus bugün %25’e düşmüş durumda. Oradaki Müslümanları desteklemek için kurban kesiyoruz” diye konuştu.

Somali ve Afganistan’daki çalışmaların da eğitim odaklı olduğunu belirten Aydın, “Somali’de kurduğumuz İslami İlimler Akademisi var, Afganistan’da ise eğitim komplekslerimiz bulunuyor. Bu bölgelerde hem öğrencileri hem de halkı desteklemek amacıyla kurban kesiyoruz” ifadelerini kullandı. Çad’da ise yetimhaneler üzerinden yardım faaliyetleri yürütüldüğünü dile getirdi.

KURBANDA GÖZDEN KAÇAN HATA

Kurban kesimlerinin şeffaf şekilde takip edilebildiğini belirten Aydın, “En geç bir hafta içinde, genelde 3-4 gün içerisinde kesilen kurbanın videosunu gönderiyoruz. Vatandaşlarımız kendi kurbanlarının nasıl kesildiğini izleyebiliyor” dedi.

Kurban ibadetinin bireysel bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Aydın, “Dinimizde esas olan akil bali olmaktır. Kişi zenginse kurban kesmesi gerekir" diyerek kaçan bir şöyle hataya dikkat çekti:

"Peki şimdi kimler kurban kesebilir? Her sene tartışma konusu oluyor ama ben önce şunu söyleyeyim. Bir ailede diyelim ki yurt dışına işte ben Somal'de kestireceğim diyor. Bir ailede bir ailede kaç kişi vekalet verebilir? Mesela 18 yaşın üzerinde iki çocuk varsa, işleri varsa, anne baba ile yaşıyorlarsa hepsi verebilir mi? Şimdi efendim o şöyle dinimizde 18 yaş meselesi yok. Akil baliğ olmak dini kavram budur. Eğer akıllıysa, efendim mesela baliğ olmuşsa, buluğa ermişse derler. Ve zenginse bunun kesmesi lazım. Zenginse. Zenginlik ölçüsü 96 gram altın değerinde parası olacak, hisse senedi olacak, altın olacak. Yani bu tip borçlarından arta kalmış. Böyle mal olacak. Bu kadının hani dini İslam'da mal rejimi ayrılığı vardır. Yani kadın mesela çalışabilir. Çalışıp kazandığı kendinidir. Kocası oradan elinden alamaz. Eğer kadın zenginse kadın da keser. Kocası zenginse kocası da keser. Yani mükellef şahıstır. Ev değildir efendim. Yani bir evden mesela kızı vardır biriktirmiştir, çeyiz biriktirmiştir, şudur budur. Onların değeri 96 yani yaklaşık 100 gram altın değerine ulaşmışsa, borcu da yoksa onun üzerine de vaciptir."

"BU FİYATLARI ALABİLMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

Cem Küçük'ün "Peki her şey servet baba ve annenin üzerindeyse ama çocuklar da gene varlıklı sayılıyorsa kestirebilir mi?" sorusunu cevaplayan Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Varlıklı sayılıyorsa değil, çocuğunsa kesin, kadınınsa kesebilir, erkeğinse kesebilir. Yani efendim, “Bu mallar benim” diyorsa bilezikleri mesela, değil mi efendim? Saatidir. Evet efendim. Yani değerli malları 96 gram altın değerine ulaşıyorsa o mükelleftir. Kesmesi lazım. Vaciptir. Kesmezse günaha girer efendim.

Yani şimdi şöyle: Mesela namaz. Herkes şahıs olarak namaz kılmakla mükelleftir. “Ya benim kocam kılıyor, dedem müftüydü o kılıyor, efendim Müslim amcam imamdır o kılıyor.” Kurtarmaz seni. Senin üzerinde borçtur, senin üzerinde vazifedir. Evden “benim kocam kesti” ama kadın zenginse kadının da ayrıca kesmesi lazım efendim. Yani onun için biz çok ucuz belirledik. Efendim 5500 lira makul ve ehven bir fiyat. Bu fiyatları alabilmek için çok uğraştık."

VELAKET ŞART

Kurbanın sadece ibadet değil aynı zamanda yardımlaşma aracı olduğunu vurgulayan Aydın, “Vatandaş hem vacip sevabı alıyor hem de et dağıtımıyla sadaka sevabı kazanıyor. Yani çifte sevap söz konusu” ifadelerini kullandı.

Vekâlet konusuna da değinen Aydın, günümüz şartlarında vekâletin zorunlu hale geldiğini belirterek, “Kişi kendisi kesmiyorsa mutlaka vekâlet vermesi gerekir. Vakfımıza verilen vekâletler de görevli ekiplerimiz tarafından yerine getiriliyor” dedi.

Başvuru sürecinin oldukça kolay olduğunu ifade eden Aydın, “Vatandaşlarımız web sitemiz www.ihlasvakfi.org.tr üzerinden ya da telefonla bize ulaşarak vekâlet verebilirler. Tüm işlemler pratik şekilde gerçekleştiriliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

