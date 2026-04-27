6 Şubat depremleri sonrasında yapılan bir araştırma, sessiz tehlikeyi ortaya çıkardı. Buna göre kırılma Karasu Vadisi’ne yöneldi, Amanos hattı kırılmadı. Kırılmayan, Türkoğlu-Osmaniye Fay Hattı'nı da çevreleyen Amanos hattında 1500 yıldır deprem yaşanmadığına dikkat çeken araştırmaya göre, biriken enerji 7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Türkoğlu-Osmaniye Fay Hattı'nın çevresinde risk altında olan 5 il var. İşte dikkat çeken araştırmanın detayları…

Türkiye’de 11 ilde etkili olan 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan bir araştırma, riskli yerleri yeniden gözler önüne serdi. Geophysical Journal International dergisinin Mart 2026 sayısında yayınlanan çalışmada bir araya gelen profesör ve doçentler, depremlerde Amanos Dağları’nın rolüne dikkat çekti. “6 Şubat depreminin Türkoğlu'ndaki yol ayrımında kırılması: Kırılma yayılımı için en az dirençli yol örneği” adlı çalışmanı sonuçlarında riskler tek tek ifade edildi.

Çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof .Dr. Erhan Altunel, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Yıldırım ve ABD Pasifik Gaz ve Electrik Şirketi’nden Doç. Dr. Özgür Kozacı yer aldı.

Araştırmaya göre 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Doğu Anadolu Fay Zonu'nu (EAFZ) yeniden aktif hale getirdi. Doğu Anadolu Fay Zonu, Türkoğlu-Osmaniye segmenti üzerinden Amanos Dağları boyunca güneybatıya İskenderun Körfezi'ne doğru devam etti. 2023’teki kırılma ile ise bu hareket Karasu Vadisi'nin batı kenarını takip etti.

DEPREM KARUSU VADİSİ'Nİ TAKİP ETTİ

Araştırma 6 Şubat depremleri sonrasında hareketliliğin Amanos Dağları üzerinden İskenderun yönüne ilerlemek ve Karasu Vadisi boyunca Hatay-Amik Ovası’na doğru devam etmek seçenekleri arasında kaldığını, depremin Karasu Vadisi’ni tercih ettiğini gösterdi.

Araştırmada iki bölgenin yer kabuğu özelliklerine de dikkat çekildi. Amanos Dağları, kalın ve sağlam kaya yapısıyla yüksek direnç gösterirken, Karasu Vadisi daha ince, çatlaklı ve zayıf bir yapıya sahip. Bu nedenle deprem enerjisi, kırılması daha kolay olan Karasu Vadisi hattı boyunca ilerledi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ

Yaklaşık 1500 yıldır Türkoğlu-Osmaniye Fay Hattı'nda büyük bir deprem yaşanmadığına dikkat çekilen araştırmada yaklaşık 7 metrelik bir kayma açığının olabileceği ifade edildi. Sonuç kısmında şöyle denildi:

2023 depremi Türkoğlu-Osmaniye Fay Hattı'na gerilim aktarmış ve bu da bir sonraki kırılmanın zamanını öne çekecektir. İskenderun Körfezi çevresindeki yoğun yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri göz önüne alındığında, bu 7 metrelik kayma açığının M > 7 büyüklüğünde bir deprem sırasında boşalması muhtemeldir.

HAT NEREDEN BAŞLIYOR?

Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), Türkiye'nin güneydoğusundan başlayıp kuzeydoğuya doğru uzanan yaklaşık 550-600 km uzunluğunda sol yanal atımlı bir aktif fay kuşağıdır. Fay hattı, Lübnan-Suriye sınırından gelen Ölü Deniz Fay Zonu'nun kuzey ucu olan Maraş üçlü eklemi (Hatay/Kahramanmaraş bölgesi) civarından başlar. Kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Elazığ ve Bingöl üzerinden devam eder ve Karlıova üçlü ekleminde Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile birleşerek son bulur.

Doğu Anadolu Fay Zonu hangi illerden geçiyor?

Şehirler Hatay Osmaniye Gaziantep Kahramanmaraş Adıyaman Malatya Elazığ Bingöl Muş

BİNGÖL 4.4'LE SALLANMIŞTI

Öte yandan dün Bingöl’de deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre Yedisu ilçesinde saat 08.01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçülmüştü. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür “Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir ya da gerilmeyi artırır” diyerek uyarmıştı.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) üzerinde yer alan ve özellikle Güney segmentlerini kapsayan Türkoğlu-Osmaniye Hattı’nda ise şu iller yer alıyor:

Şehirler Kahramanmaraş Osmaniye Hatay Gaziantep Adana

