Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, sarsıntının merkez üssünün çok tehlikeli ve deprem beklenen bir yer olduğunu ifade ederek, "Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah'tan hayırlısı." ifadelerini kullandı.

Bingöl, yeni güne depremle uyandı. AFAD verilerine göre Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Yedisu merkezli korkutan deprem, Bingöl'ün yanı sıra Elazığ, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Muş ve Erzincan'dan da hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi.

"BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"

X'teki sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşım yapan Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl'de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah'tan hayırlısı." ifadelerini kullandı.

YEDİSU FAYI

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu segmentinde, Erzincan ile Bingöl arasında yer alan Yedisu Fayı, yer bilimciler tarafından Türkiye'nin sismik açıdan en kritik noktalarından biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki bu hat, 1784 yılından bu yana büyük bir deprem üretmediği için "sismik boşluk" kategorisinde yer alıyor.

FAY HER AN KIRILABİLİR

Enerji birikiminin doluluk oranına ulaştığı belirtilen bu bölge, fayın yaklaşık 250 yıllık tekerrür periyodunu tamamlamak üzere olması nedeniyle her an kırılma riski taşıyor.

7,4'LÜK DEPREM RİSKİ

Olası bir kırılmada uzmanlar, 7,2 ile 7,4 büyüklüğünde yıkıcı bir sarsıntının meydana gelebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Özellikle Bingöl, Erzincan ve Tunceli üçgeninde doğrudan etkili olması beklenen bu enerji boşalımı, bölgedeki zayıf yapı stokları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

