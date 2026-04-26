Bingöl, son dakika bir depremle güne uyandı. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM, ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Yedisu merkezli korkutan deprem, Bingöl'ün yanı sıra Elazığ, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Muş ve Erzincan'dan da hissedildi.

