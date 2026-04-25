Akdeniz, son bir haftadır sallanmaya devam ediyor. Dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Girit Adası merkezli depremin ardından bölgede son 24 saatte büyüklüğü 3.6'nın üzerinde 17 sarsıntı daha oldu. Depremlerin bir bölümü Türkiye'de, özellikle Datça kıyılarında hissedildi.

"GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Depremlerden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Batı Anadolu'da Uşak ve çevresine dikkat çekmişti. Uzman isim, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Helenik Dalma-Batma Zonu üzerinde beklenen bir deprem; son günlerdeki orta büyüklükte artış gerilimin kademeli boşaldığını gösteriyor. Uşak deprem kümesiyle doğrudan iliskili değil, ancak Batı Anadolu "gerilme stres aktarımı" ihtimali göz ardı edilmemeli.

Aktivite M4 seviyesindeki sarsıntılarla devam ediyor. Bu sismik kümelenme, Helenik Yay üzerindeki gerilimin dinamik olduğunu ve Batı Anadolu'nun genişleme rejimini (Uşak vb.) sismik olarak uyarabileceğini gösteriyor. Yakından takip edilmeli."

BEKTAŞ'TAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Osman Bektaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Girit çevresinde son 24 saat içinde meydana gelen sismik hareketliliğe de dikkat çekti. Bektaş, bölgede büyüklüğü 4 ve üzeri 17’den fazla depremin kaydedildiğini ifade etti.

Bu yoğun sarsıntıların tek bir fay segmentinde sınırlı kalmadığını vurgulayan Bektaş, hareketliliğin çevredeki fay hatlarını da tetiklediğini belirtti. Bu durumu “stres transferi” olarak tanımlayan Bektaş, enerjinin farklı segmentlere aktarılabileceğine işaret etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın paylaşımı

"SİSMİK ENERJİ GÖÇ EDEBİLİR"

Uzman isme göre söz konusu hareketlilik, sismik enerjinin yay boyunca Rodos ile Fethiye hattına doğru göç etmesine neden olabilir. Bu değerlendirme, bölgede yaşanabilecek olası yeni sarsıntılara ilişkin dikkatleri bir kez daha bu hat üzerine çekti.

Bektaş’ın paylaşımı, Ege ve Akdeniz hattındaki deprem hareketliliğine ilişkin endişeleri artırırken, uzmanlar bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası