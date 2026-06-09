Kayseri’de Fahri-Gülhanım Baktır çiftini tüfekle öldüren şüpheli M. Günek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti reddeden Günek kendini “Yaşlı insanlarla ne işim olacak. Bu olayla uzaktan yakından ilgim yok” diyerek savundu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde camiden evlerine dönen Fahri ve Gülhanım Baktır çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin dava, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mütalaasını yineleyen Cumhuriyet savcısı şüpheli M. Günek'in maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", maktul eşi Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kayseride çifte cinayete çifte müebbet hapis cezası!

“YAŞLI İNSANLARLA NE İŞİM OLACAK”

Günek, şöyle konuştu:

Olay günü davaya konu olan montun bulunmasını istiyorum. Mont bulunmuş olsaydı burada olmazdım. Fotoğraflara baktım, inceledim. Fotoğraflardaki at ile benim atım farklı. Diğer atın kuyruk kısmı sivri ve rengi farklı. Benim atımın yelesi ile diğer atın yelesi farklı. Hayvancılıkla uğraşır ve hayvanları çok severim. Benim memur çocuklarım var. Yaşlı insanlarla ne işim olacak. Bu olayla uzaktan yakından ilgim yok.

Kayseride çifte cinayete çifte müebbet hapis cezası!

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti Günek'e maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Hacılar ilçesinde 2 Ekim 2025'te camiden çıkan Fahri ile eşi Gülhanım Baktır evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atla gelen şüpheli Günek'in yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığını olay yerindeki nal izinden tespit etmişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Çağla Tuğaltay cinayetinde Youtubera hakaret davası!

Haberle İlgili Daha Fazlası