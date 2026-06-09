Kayseri'de çifte cinayete çifte müebbet hapis cezası!
Kayseri’de Fahri-Gülhanım Baktır çiftini tüfekle öldüren şüpheli M. Günek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti reddeden Günek kendini “Yaşlı insanlarla ne işim olacak. Bu olayla uzaktan yakından ilgim yok” diyerek savundu.
- Savcı, şüpheli M. Günek'in Fahri Baktır'ı 'tasarlayarak kasten öldürme', eşi Gülhanım Baktır'ı ise 'bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
- Sanık Günek, olay günü atının fotoğrafının farklı olduğunu belirterek olayla ilgisi olmadığını savundu.
- Mahkeme heyeti, Günek'e her iki maktul yönünden 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
- Olay, 2 Ekim 2025'te Hacılar ilçesinde meydana geldi.
- Yaşlı çiftin atla gelen bir şüpheli tarafından öldürüldüğü ve olayın nal izinden tespit edildiği belirtildi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde camiden evlerine dönen Fahri ve Gülhanım Baktır çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin dava, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mütalaasını yineleyen Cumhuriyet savcısı şüpheli M. Günek'in maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", maktul eşi Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
“YAŞLI İNSANLARLA NE İŞİM OLACAK”
Günek, şöyle konuştu:
Olay günü davaya konu olan montun bulunmasını istiyorum. Mont bulunmuş olsaydı burada olmazdım. Fotoğraflara baktım, inceledim. Fotoğraflardaki at ile benim atım farklı. Diğer atın kuyruk kısmı sivri ve rengi farklı. Benim atımın yelesi ile diğer atın yelesi farklı. Hayvancılıkla uğraşır ve hayvanları çok severim. Benim memur çocuklarım var. Yaşlı insanlarla ne işim olacak. Bu olayla uzaktan yakından ilgim yok.
2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti Günek'e maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
NE OLMUŞTU?
Merkez Hacılar ilçesinde 2 Ekim 2025'te camiden çıkan Fahri ile eşi Gülhanım Baktır evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atla gelen şüpheli Günek'in yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığını olay yerindeki nal izinden tespit etmişti.