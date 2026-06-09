Youtuber Pınar K.’ya Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili paylaşımları nedeniyle dava açıldı. İddianamede, Pınar K.’nin yayınında ailenin avukatı Buket Gül’e yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilerek, şüphelinin "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.

2000 yılında Şişli’de evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Çağla Tuğaltay’ın ailesinin ardından ailenin avukatı Buket Gül de Youtuber Pınar K. hakkında şikayetçi oldu. Avukat Gül, yapılan paylaşımlarda kendisine hakaret edildiğini iddia ederken, Youtuber hakkında iddianame düzenlendi.

Cinayetteki sır perdesi net olarak aralanmamışken, Youtuber Pınar K.’nın sosyal medya hesapları ve Youtube yayınlarında Çağla Tuğaltay’ın ağabeyi İlker Tuğaltay’ı cinayetin faili olarak gösterdiği, anne ve babası Hüseyin ile Gülnur Tuğaltay’ı da olayla ilişkilendiren paylaşımlar yaptığı iddia edilmişti.

Çağla Tuğaltay cinayetinde Youtuber Pınar K.’a hakaret davası!

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Aile, savcılığa başvurarak Youtuber Pınar K. hakkında şikayetçi olmuştu. Youtuber Pınar K. hakkında, aileye yönelik iftira ve ailenin avukatına yönelik hakaret iddialarıyla dava açıldı.

Çağla Tuğaltay cinayetinde Youtuber Pınar K.’a hakaret davası!

YAKALAMA KARARI

Pınar K.’ya ulaşılamaması üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 Şubat 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Kendisine ulaşılamayan Youtuber hakkında iddianame düzenlendi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde Youtuber Pınar K.’a hakaret davası!

BİR ŞİKAYETTE AVUKATTAN

Çağla Tuğaltay’ın anne ve babasının avukatlığını yapan Buket Gül’ün de Pınar K.’dan şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada da şüpheli hakkında yapılan araştırmalara rağmen yakalama işleminin gerçekleştirilemediği, bu nedenle Fethiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Ekim 2025 tarihinde yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde Youtuber Pınar K.’a hakaret davası!

Hazırlanan iddianamede, Pınar K.’nin Youtube yayınında Buket Gül’e yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilerek, şüphelinin "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame ilgili mahkemelere gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Şişli’deki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili yürütülen soruşturma yıllar boyunca faili meçhul olarak kalmıştı. Dosya 26 yıl sonra yeniden raftan inmişti. Çağla Tuğaltay’ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişininkiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamamıştı. Cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verilmişti. Detaylı olay yeri keşfinin ardından o gün binaya giren ancak aradan geçen süreçte hayatını kaybeden komşu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılmıştı.

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