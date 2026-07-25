Olası ABD saldırısına karşı İran'da halk silahlanırken Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasarı açıkladı. 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde 11 savaş uçağı ve 17 İHA'nın imha edildiği öne sürüldü.

İran ile ABD arasındaki gerilim, bölgedeki askeri hareketliliğin artmasıyla yeni bir boyut kazanırken, Tahran yönetiminden ABD güçlerine yönelik operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde ABD güçlerine verdikleri zayiatı açıkladı.

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8 YAKIT İKMAL UÇAĞI VE 17 İHA İMHA EDİLDİ

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına açıklama yapan Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.

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