Adana'da bir dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem, telefonunda görüntülü görüşme yaptığı sırada işletmenin önünde bulunan saldırgana telefonun ekranını gösterdi. Telefondaki kişiye el sallayan saldırgan belinden çıkardığı tabanca ile Erdem'e ateş etti. Hastaneye kaldırılan Erdem hayatını kaybederken, saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın Yusuf Erdem’in cep telefonunda görüştüğü kişiye el salladığı, ardından Erdem'i silahla vurduğu görüldü.

Önce el salladı sonra öldürdü! Dondurmacıyı çıkardığı silahla böyle öldürdü

Olay, dün akşam Çamlıyol İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs dondurmacıya gelerek iş yerinde çalışan Yusuf Erdem’e (29) tabancayla ateş açtı. Yusuf Erdem kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Önce el salladı sonra öldürdü! Dondurmacıyı çıkardığı silahla böyle öldürdü

Sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yaralılardan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdem, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önce el salladı sonra öldürdü! Dondurmacıyı çıkardığı silahla böyle öldürdü

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yusuf Erdem’in birisiyle cep telefonuyla görüştüğü, telefon ekranını saldırgana gösterdiği, saldırganın o kişiye el salladığı ve ardından silahla vurduğu görüldü.

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