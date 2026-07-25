Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesindeki 'özel koleksiyon' bölümünde 1933 yılına ait dikkat çeken bir istihbarat belgesini yayımladı. "Bizzat açılacaktır" ibaresi taşıyan belgede, gizli mektupların açılması ve görünmez yazıların ortaya çıkarılması için kullanılan yöntemler yer aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), arşivindeki tarihi belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 'özel koleksiyon' bölümüne bu kez 27 Ağustos 1933 tarihli dikkat çekici bir istihbarat belgesi eklendi.

"Bizzat açılacaktır" ibaresiyle hazırlanan belgede, dönemin Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) bağlı D (teknik destek) Şubesi'nin gizli yazışmaları açma ve görünmez yazıları ortaya çıkarma çalışmalarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Belgede, 230 numaralı posta kutusuna gelen bir mektubun özel yöntemlerle açıldığı, ilk sayfasında yapılan denemeler nedeniyle yazıların bir kısmının silindiği, okunabilen bölümlerin ise tercüme edilerek ilgili birime gönderildiği anlatılıyor. Mektubun altında yer alan "Lüsi" imzası nedeniyle yazının Lucci Vidman isimli kişiye ait olabileceği değerlendirmesine de yer veriliyor.

Belgede tam olarak yer alan ifadeler şöyle:

"230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur."

GİZLİ MEKTUPLARA ÖZEL FORMÜL

Belgenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise görünmez yazıları ortaya çıkarmak için kullanılan kimyasal karışım oldu. Not bölümünde, 10 gram demir klorür (perchlorür de fer) ile 90 gram damıtılmış su (maimukattar) kullanılarak hazırlanan çözeltinin, mektubun banyo edilir gibi içine daldırılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, karışımın fırçayla uygulanmasının istenilen sonucu vermeyeceği de özellikle vurgulanıyor.

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