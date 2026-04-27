Giresun'da bir evde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Küle dönen ev kullanılamaz hale gelirken Kur’an-ı Kerim’in zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Giresun’un Duroğlu Beldesi Tekke Mahallesi Çukur Sokak’ta bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Duroğlu Belediyesi ekipleri müdahale etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ünlü iş adamı ve ailesine dolandırıcı şoku! Villa satmak isterken 32 milyon lira kaptırdılar

KİMSEYE ZARAR GELMEDİ

Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangında küle dönen evden sapasağlam çıktı! Tüyler ürperten detay

BİR TEK KUR’AN-I KERİM ZARAR GÖRMEDİ

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Tekke Mahallesi Çukur Sokak’ta ikamet eden Tezer Akyol’a ait evde yangın çıktı. Yangına Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve belediyemiz ekiplerince müdahale edilmiştir. Allah’a çok şükür can kaybı yaşanmamıştır. Çok geçmiş olsun diyorum" dedi.

Öte yandan evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Kur’an-ı Kerim’in zarar görmemesi dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası