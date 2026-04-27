Altın piyasasında hafta başında dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. Gün ortası işlemlerinde spot gram fiyatı 6.823 TL’den işlem görürken, fiziki satış fiyatı 6.837 TL’den gerçekleşiyor. 1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark da 334 dolara kadar geriledi ve son ayların en düşük seviyesine çekildi. Kuyumcular, altın fiyatlarında kısa vadede yükselişin durması sebebiyle talebin azaldığını ve fiyat makasının kapandığını ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Nisan ayının son 4 işlem gününe girilirken, altın fiyatları da aylık bazda %1 civarında primle oldukça vasat bir gürünüm sergiliyor. Bu durum iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıyor.

Mart ayını 6.711 TL’den tamamlayan gram altın fiyatı, 27 Nisan gün ortası işlemlerinde 6.823 TL’den işlem görüyor. Martta gram fiyatında %1,6 gibi sınırlı bir prim dikkat çekiyor.

Öte yandan altın yatırımcısını ilgilendiren fiziki gram fiyatında da “hava parası” dip yaptı. Kapalıçarşı’da bugün aynı saatlerde 6.838 TL’den fiziki gram altın satış fiyatı gerçekleşiyor.

MAKAS KAPANIYOR

1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark bugün 334 dolara kadar geriledi ve bu rakam, son ayların en düşük seviyesi olarak öne çıktı.

Kuyumcular, altın fiyatlarında sert düşüşün ardından toparlanmanın ayını hızla gerçekleşmediğini belirterek, “Bu sebeple talep azaldı hatta otomobil ve konut alımı için altın bozdurmaya gelenler var. Geçen ay yaşanan fiziki bulunabilirlik problemi de artık yok” diyerek, işçilik fiyatının dip yaptığını ve iki piyasa arasındaki makasın neredeyse kapandığını ifade ediyor.

‘Altında makas’ kapanıyor! Gramda ‘spot’ fiyat ‘fiziki’ye yetişti

DİKKATLER ABD-İRAN HATTINDA

Bu arada Troy Kıymetli Maden tarafından paylaşılan analizde, piyasanın ana gündeminin ABD-İran hattı olduğu belirtilerek “İran'ın Pakistanlı arabulucular üzerinden sunduğu yeni teklif, kısa vadede piyasalara nefes aldırdı. Teklif; önce Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, ardından savaşın sona erdirilmesi veya uzun süreli ateşkesi, nükleer müzakerelerin ise daha sonraya bırakılmasını öngörüyor” denildi.

İKİ TARAFLI SIKIŞMA

Bu tablonun piyasaya ‘çözüm ihtimali’ sinyali verdiği aktarılan analizde, “Ancak henüz ABD açısından Hürmüz ve deniz ablukası, İran üzerindeki en önemli baskı araçlarından biri olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında da bu sebeple iki taraflı bir sıkışma var. Doların zayıflaması ve jeopolitik risk fiyatı desteklerken; enerji fiyatları üzerinden oluşan enflasyon baskısı ve FED'in faiz indirimlerine daha mesafeli kalabileceği beklentisi ise yukarı hareketi sınırlıyor” ifadelerine yer verildi.

FED NE YAPACAK?

Bu haftanın en kritik başlığının FED faiz kararı olduğu da vurgulanırken, “Faiz kararının kendisinden çok, FED'in petrol fiyatlarındaki yükselişi nasıl değerlendireceği daha önemli. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatları yüksek kalırsa, bu durum enflasyonu yeniden yukarı itebilir. Powell'ın bu riski güçlü şekilde vurgulaması, FED'in faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceği şeklinde okunabilir. Bu da altın üzerinde baskı oluşturabilir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

