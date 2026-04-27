Enflasyonda ‘yaz’ harareti! Otel, restoran, tişört, domates…
Nisanın tamamlanmasına 4 gün kala web TÜFE tahmini, aylık bazda %3,33 olarak hesaplandı. Aylık bazda fiyatı en çok artanlara bakıldığında ise yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte otel, restoran, tişört gibi ürünler öne çıkıyor. Mevsim geçişinin yaşandığı domates de web TÜFE’de fiyatı en çok artan ürün olarak öne çıktı.
- Nisan ayında aylık enflasyonun %3,33 olarak gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.
- Nisan ayında fiyatı en çok artan ana gruplar konut harcamaları (%6,31), giyim ve ayakkabı (%5,05) ve lokanta-konaklama hizmetleri (%4,64) oldu.
- Nisanda aylık bazda en çok yükselen ürünler arasında domates (%59,39), çilek (%55,12) ve karnabahar (%42,46) yer aldı.
- Nisan ayındaki fiyat hareketlerinde petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın yanı sıra mevsimsellik etkisinin de öne çıktığı görüldü.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yeni hafta başlarken, dikkatler küresel tarafta ABD başta olmak küresel merkez bankalarının faiz kararlarına ve Orta Doğu’daki gelişmelere çevrildi. İç piyasalarda ise bu hafta gündem daha sakin olmakla birlikte, gelecek hafta pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamları dikkatle bekleniyor.
WEB TÜFE %3,33
Petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyonist baskılar da yükselirken, nisan ayının tamamlanmasına 4 gün kala web TÜFE oranı belli oldu. Yapılan hesaplamalara göre nisanda aylık enflasyonun %3,33 olarak gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.
Nisan ayında fiyatı en çok artan ana gruplar %6,31 ile konut harcamaları, %5,05 ile giyim ve ayakkabı, %4,64 ile lokanta-konaklama hizmetleri olarak öne çıktı.
EN ÇOK YÜKSELEN ÜRÜNLER
Nisanda (aylık bazda) fiyatı en çok yükselen ürünler şöyle sıralandı:
|Ürün
|Artış Oranı (%)
|Domates
|59,39
|Çilek
|55,12
|Karnabahar
|42,46
|Doğalgaz Ücreti
|40,37
|Tişört (Erkek için)
|31,89
|Tişört (Kadın için)
|30,40
|Tişört (Çocuk için)
|29,58
|Çarliston Biber
|23,99
|Havuç
|21,06
|Saklama ve Muhafaza Malzemeleri
|17,77
‘YAZ SEZONU’ HAREKETİ
Nisan ayındaki fiyat hareketlerine bakıldığında, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın dışında mevsimsellik etkisinin de öne çıkmaya başladığı görülüyor.
Sofraların vazgeçilmezi olan domateste mevsim geçişi yaşanırken, sezonun başı olması sebebiyle en yüksek fiyat artışı bu üründe gözlemleniyor.
Yaklaşan tatil sezonu öncesinde otel ve restoranda da “ana gruplar” itibarıyla en yüksek artışlar dikkat çekiyor.
Yaz giysisi olarak öne çıkan tişört de, fiyatı en çok yükselenler listesinde yer aldı.