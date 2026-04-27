Nisanın tamamlanmasına 4 gün kala web TÜFE tahmini, aylık bazda %3,33 olarak hesaplandı. Aylık bazda fiyatı en çok artanlara bakıldığında ise yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte otel, restoran, tişört gibi ürünler öne çıkıyor. Mevsim geçişinin yaşandığı domates de web TÜFE’de fiyatı en çok artan ürün olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yeni hafta başlarken, dikkatler küresel tarafta ABD başta olmak küresel merkez bankalarının faiz kararlarına ve Orta Doğu’daki gelişmelere çevrildi. İç piyasalarda ise bu hafta gündem daha sakin olmakla birlikte, gelecek hafta pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamları dikkatle bekleniyor.

WEB TÜFE %3,33

Petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyonist baskılar da yükselirken, nisan ayının tamamlanmasına 4 gün kala web TÜFE oranı belli oldu. Yapılan hesaplamalara göre nisanda aylık enflasyonun %3,33 olarak gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Nisan ayında fiyatı en çok artan ana gruplar %6,31 ile konut harcamaları, %5,05 ile giyim ve ayakkabı, %4,64 ile lokanta-konaklama hizmetleri olarak öne çıktı.

Enflasyonda 'yaz' harareti! Otel, restoran, tişört, domates…

EN ÇOK YÜKSELEN ÜRÜNLER

Nisanda (aylık bazda) fiyatı en çok yükselen ürünler şöyle sıralandı:

Ürün Artış Oranı (%) Domates 59,39 Çilek 55,12 Karnabahar 42,46 Doğalgaz Ücreti 40,37 Tişört (Erkek için) 31,89 Tişört (Kadın için) 30,40 Tişört (Çocuk için) 29,58 Çarliston Biber 23,99 Havuç 21,06 Saklama ve Muhafaza Malzemeleri 17,77

‘YAZ SEZONU’ HAREKETİ

Nisan ayındaki fiyat hareketlerine bakıldığında, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın dışında mevsimsellik etkisinin de öne çıkmaya başladığı görülüyor.

Sofraların vazgeçilmezi olan domateste mevsim geçişi yaşanırken, sezonun başı olması sebebiyle en yüksek fiyat artışı bu üründe gözlemleniyor.

Yaklaşan tatil sezonu öncesinde otel ve restoranda da “ana gruplar” itibarıyla en yüksek artışlar dikkat çekiyor.

Yaz giysisi olarak öne çıkan tişört de, fiyatı en çok yükselenler listesinde yer aldı.

