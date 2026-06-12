Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’de kuraklık riskinin devam ettiği illeri uyardı. Kadıoğlu Konya, Eskişehir ve Tekirdağ’ı işaret ederek kurak görünümün devam ettiğini, uzun vadede önlem alınması gerektiğini belirtti.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de kuraklık riskinin bölgesel olarak devam ettiğini belirterek uyardı. Kadıoğlu Tekirdağ'ın yeterince toparlanamadığını, Konya Kapalı Havzası'nda ise yer altı suyu kullanımı nedeniyle kuraklık izlerinin görüldüğünü söyledi.

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HARİTALARI İNCELEYİP AÇIKLADI

Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) mayıs ayı Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) haritalarını değerlendirdi.

SPI haritalarında kuraklığın yalnızca o ay yağan yağmura bakılarak değil, farklı zaman ölçeklerinde biriken yağışlar üzerinden değerlendirildiğini belirten Kadıoğlu, "Bir bölgede son haftalarda yağmur yağmış olabilir ancak uzun vadeli su açığı devam ediyorsa kuraklık etkileri sürer. Haritalar bize bu tabloyu gösteriyor" dedi.

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KADIOĞLU, TÜRKİYE’NİN KURAKLIK RİSK

Türkiye genelinde son aylarda yağışların etkisiyle birçok bölgede kuraklık şiddetinin azaldığını aktaran Kadıoğlu, buna rağmen bazı illerin halen dikkat çekici durumda olduğunu ifade etti.

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TEKİRDAĞ RİSKLİ DURUMDA

Özellikle Tekirdağ'ın kuraklık açısından öne çıktığına işaret eden Kadıoğlu şunları söyledi:

Ülke genelinde son aylarda birçok alan yeşillenirken Tekirdağ'ın kısa vadeli ölçekte bile kurak görünümünü koruduğunu görüyoruz. Bu durum bölgenin yeterince toparlanamadığını gösteriyor. Trakya, tarımsal üretim açısından dikkatle izlenmesi gereken yerlerden biri.

“EN KRİTİK SU BÖLGELERİNDEN BİRİ”

Konya'nın uzun yıllardır olduğu gibi su kaynakları bakımından hassas bir konumda olduğuna dikkat çeken Kadıoğlu “Konya Kapalı Havzası Türkiye'nin en kritik su bölgelerinden biri. Son yağışlarla koşullar kısmen iyileşmiş olsa da altı aylık ölçekte halen hafif kuraklık izleri görülüyor. Burada asıl mesele yalnızca yağış eksikliği değil, yer altı suyu kullanımı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede su bütçesinin dikkatle yönetilmesi gerekiyor. Yağışlı geçen birkaç ay, yıllardır biriken açığı hemen kapatmıyor” diyerek uyardı.

"YAĞIŞ EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR"

Eskişehir'in uzun vadeli kuraklık haritalarında öne çıkan merkezlerden biri olduğunu bildiren Kadıoğlu, "Eskişehir ve çevresi İç Batı Anadolu'nun kuraklık açısından en belirgin alanları arasında yer alıyor. Bu bölgede özellikle uzun dönemli yağış eksikliği dikkat çekiyor. Tarımsal üretim ve su kaynakları planlamasında bunun dikkate alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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