Kuraklık alarmı verilen kentte 65 yıllık rekor yağış!
Kuraklığın alarm verdiği Tunceli’de ocak ayında düşen yağış miktarı rekor kırdı. Ölçülen yağış miktarı son 65 yılın ocak ayları ortalamasını geride bıraktı. Metrekareye 151,4 kilogram yağış düştü.
- Tunceli'de ocak ayı yağışları, 65 yıllık ortalamayı (131,3 kg/m²) aşarak metrekareye 151,4 kilograma ulaştı.
- Ocak ayının ilk yarısındaki yağış miktarı, yıllık toplam yağışın yaklaşık dörtte birini oluşturdu.
- Yoğun kar yağışı ve artan su seviyeleri, kuraklık riski altındaki kentte barajlar, sulama kaynakları, tarım ve hayvancılık için umut veriyor.
- Yöre halkı, bu yılki kar yağışını "20 yılın en çok kar yağan senesi" olarak nitelendirerek bereketli bir yıl bekliyor.
Uzun süredir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan Tunceli’de son ölçülen yağış miktarı sevindirdi. Bugüne kadar en fazla ölçülen ocak ayı yağış ortalaması metrekare başına 131,3 kilogram ölçülen kentte, ocak yağışları 65 yıllık ortalamayı aştı.
METREKAREYE 151,4 KİLOGRAM YAĞIŞ
Bu yıl ocak ayının başında metrekareye 151,4 kilogram yağış düştü. Tunceli'de, yalnızca ocak ayının ilk yarısında yıllık yağışın yaklaşık dörtte biri gerçekleşti.
ARALIKSIZ KAR YAĞIŞI UMUTLANDIRDI
Yer altı su seviyelerindeki ciddi düşüş ve tarım arazilerinde yaşanan verim kayıpları nedeniyle kuraklık riski ile anılan kentte, Çemişgezek ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı da halkı umutlandırdı.
Etkisini sürdüren yağışların barajlar, sulama kaynakları, ekili alanlar ile mera ve otlak alanları için önemli bir destek sağlaması bekleniyor.
“SULARIMIZ KURUMUŞTU”
Yörede hayvancılık yapan İsmet Aksakallı, kar yağışının kendilerini için önemli olduğunu belirterek “Sularımız kurumuştu, su gözelerimiz kurumuştu. Yaylalarımızda ot verimi azalmıştı. Yaylalarımızdaki sulak alanların azalması yaylacıların diğer yerlerdeki yaylara gitmesine sebep oluyordu. Çok güzel bir kar yağdı. İnşallah meyve açısından, tarım açısından, ekinler açısından, arpa, buğday olsun, çiftçilerin yaptığı bütün ekinler açısından, hayvancılık yapanlar için mera açısından güzel bir yıl olacağını temenni ediyoruz” dedi.
“20 YILIN EN ÇOK KAR YAĞAN SENESİ”
13 senedir büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını söyleyen üretici Zeynel Apaydın ise “Bu sene suyumuz kökten çekildi. Ama bu yıl kar çok yağdı. Bolluk olacak inşallah. Güzellik olacak. 20 yılın en çok kar yağan senesi oldu. Bu sene kaynakları bol olacak. Biz de rahat edeceğiz" diye konuştu.