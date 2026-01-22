Anadolu Ajansı
Kuvvetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
Samsun'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ladik ilçesinde bir okulun çatısının bir bölümü yola uçtu.
Samsun'un Ladik ilçesinde, Ladik Atatürk İlkokulu'nun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgar nedeniyle yola düşerken, olayda kimse yaralanmadı.
- Ladik Atatürk İlkokulu'nun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarla uçtu.
- Uçan çatı parçaları Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.
- Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
- Ekipler, yola düşen çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.
Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Atatürk İlkokulunun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yola düşen çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
