Samsun'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ladik ilçesinde bir okulun çatısının bir bölümü yola uçtu.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Atatürk İlkokulunun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yola düşen çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kuvvetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Haberle İlgili Daha Fazlası