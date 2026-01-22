Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Chelsea'nin Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde Pafos'u 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamadı.

"ROSENIOR ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Jörgensen'in son durumu hakkında bilgi verdi. İngiliz çalıştırıcı, "Maalesef Filip bir sakatlık yaşadı. Onun adına çok üzgünüm. Sadece Charlton maçında değil, antrenmanlardaki performansıyla da beni gerçekten etkilemişti. Umarım çok kısa sürede toparlanır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jorgensen'in durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

