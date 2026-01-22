SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'ta Filip Jörgensen gelişmesi: Chelsea maçında sakatlandı
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Chelsea'nin Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde Pafos'u 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamadı.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Danimarkal ıkaleci Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşadı.
- Jörgensen, Chelsea formasıyla Pafos karşısında ilk 11 geçti. Sakatlığın ardından Robert Sanchez oyuna dahil oldu.
- Chelsea Teknik Direktörü Rosenior, Jörgensen'in sakatlığı sebebiyle çok üzgün olduğunu söyledi.
- Jörgensen'in durumunun netlik kazanması için detaylı kontroller yapılacak.
Chelsea forması giyen Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde Pafos'a karşı ilk 11 başladığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Genç kalecinin yerine Robert Sanchez oyuna dahil oldu.
"ROSENIOR ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Jörgensen'in son durumu hakkında bilgi verdi. İngiliz çalıştırıcı, "Maalesef Filip bir sakatlık yaşadı. Onun adına çok üzgünüm. Sadece Charlton maçında değil, antrenmanlardaki performansıyla da beni gerçekten etkilemişti. Umarım çok kısa sürede toparlanır" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jorgensen'in durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
