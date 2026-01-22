Siyah beyazlıların altyapıdan yetiştirip kullanamadığı oyuncular Avrupa’ya gitti. Elde edilen gelir de düşük olurken, üç sezonda 120 milyon avro harcanan oyuncular ortada yok.

MURAD TAMER - Beşiktaş son yıllarda altyapısından yetiştirdiği oyuncuları Avrupa’ya gönderirken, A Takım için yapılan transfer harcamalarıyla âdeta kendi ayağına sıkıyor. Siyah beyazlılar 2022-23 sezonundan bu yana özkaynak düzeninden yetişen Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Semih Kılıçsoy ve son olarak Demir Ege Tıknaz’ı Avrupa’ya uğurladı. Son yıllarda altyapıdan çıkan beş “Yavru Kartal”dan toplam 18,9 milyon avro gelir elde edilirken madalyonun diğer yüzü çok daha çarpıcı. Aynı dönemde Beşiktaş’ın 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 dönemindeki transferlere harcadığı toplam rakam 133,5 milyon avro.

TÜRK GENÇLERİNE GÜVEN YOK

Üstelik son yaz transfer dönemine kadar yapılan 37 transferden sadece üçü güncel kadroda yer alıyor: Rashica, Uduokhai ve Emirhan Topçu. Bu üç ismin Beşiktaş’a toplam maliyeti 13,6 milyon avro. Geriye kalan yaklaşık 120 milyon avro âdeta çöpe giti. Özkaynak düzeninden yetişen Türk gençlerine güvenilmiyor ve düşük rakamlara Avrupa’ya gönderiliyor. Yetmiyor, iki sezon sonra performansı düşecek, oynamayacak ya da kadroda dahi olmayacak futbolcular için milyonlarca avro harcanıyor. Üstelik her yıl Bankalar Birliği’ne yaklaşık 50 milyon avro ödeme yapılırken...

ADALI TABLONUN FARKINDA

Beşiktaş’taki transferlerin gecikmesinin sebebi de son dönemde ortaya çıkan tablo. Başkan Serdal Adalı son yıllarda sürekli yaşanan seçimlerle birlikte ortaya çıkan bu savurganlığın farkında. Siyah beyazlı yönetimin artık transferlerde sözleşme şartlarının tamamen Beşiktaş’ın lehine olması için yoğun çaba sarfettiği öğrenildi.

DEMİR EGE’DEN 7 MİLYON AVRO

Demir Ege Tıknaz’ın Portekiz ekibi Braga’ya transferi açıklandı. Siyah beyazlılar bu transferden 7 milyon avro fesih bedeli, sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.

YAVRU KARTAL GERÇEĞİ...

n Serdar Saatçı Braga 2 M€

n Emirhan İlkhan Torino 4,9 M€

n Rıdvan Yılmaz Rangers 4 M€

n Semih Kılıçsoy Cagliari 1 M€ (K)

n D. Ege Tıknaz Braga 7 M€

Haberle İlgili Daha Fazlası