Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Portekiz ekibi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 7 milyon avro bonservis ve 500 bin avro bonus ödeyecek. Braga, Demir Ege'nin sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

