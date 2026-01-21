Ara transferde suskunluğu devam eden Galatasaray'ın, orta saha için Trabzonsporlu Christ Oulai'ye yöneldiği ve bordo mavililerin dev teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Ocak ayı transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, orta saha için Trabzonspor'u 19'luk yıldızına teklif yaptı.

GALATASARAY'DAN DEV TEKLİF

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Fildişili orta saha oyuncusu Christ Oulai için Trabzonspor'un kapısını önemli bir teklifle çaldı.

Christ Oulai

TRABZONSPOR GERİ ÇEVİRDİ

Sarı kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'a 20 milyon avro ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti ancak bordo mavililer bu teklifi geri çevirdi.

5 GOLE KATKI YAPTI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 11 maçta görev yapan Christ Oulai, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

