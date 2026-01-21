Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan Trabzonsporlu yıldız için dev teklif: 20 milyon avro ve Ahmed Kutucu
Ara transferde suskunluğu devam eden Galatasaray'ın, orta saha için Trabzonsporlu Christ Oulai'ye yöneldiği ve bordo mavililerin dev teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
Ocak ayı transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, orta saha için Trabzonspor'u 19'luk yıldızına teklif yaptı.
GALATASARAY'DAN DEV TEKLİF
HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Fildişili orta saha oyuncusu Christ Oulai için Trabzonspor'un kapısını önemli bir teklifle çaldı.
TRABZONSPOR GERİ ÇEVİRDİ
Sarı kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'a 20 milyon avro ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti ancak bordo mavililer bu teklifi geri çevirdi.
5 GOLE KATKI YAPTI
Trabzonspor formasıyla bu sezon 11 maçta görev yapan Christ Oulai, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
