Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile yollarını ayırarak 15 yıl sonra Almanya'ya geri dönüyor.

Fiorentina'da aradığını bulamayan Boşnak yıldız Edin Dzeko, Bundesliga 2'de lider durumda yer alan Schalke'ye imza atıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Matteo Moretto'nun haberine göre; Schalke 04, 39 yaşındaki futbolcunun transferi için oyuncu ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı.Edin Dzeko, kısa süre içerisinde Almanya'ya gidecek ve Schalke 04 ile sözleşme imzalayacak.

Fiorentina forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Dzeko, 2 kez ağları havalandırdı.

ALMANYA'DA PARLADI

Tecrübeli golcü, 2007 yılında transfer olduğu Wolfsburg'ta 4 yıl forma giymiş ve Almanya'da parlayarak 2011 senesinde Manchester City'ye gitmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası