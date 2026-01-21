Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya gitme ihtimali sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’a Romelu Lukaku’dan kötü haber geldi. Belçikalı yıldızın menajerinin yaptığı açıklamalar, siyah-beyazlıların transfer planlarını zora soktu.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’a Romelu Lukaku transferinden olumsuz haber geldi. Tammy Abraham ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların gündemindeki Belçikalı yıldız için menajeri Federico Pastorello, bu konu hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Lukaku için bu kez Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiği aktarıldı

BEŞİKTAŞ DEVREDE

İtalya basınından Il Mattino'nun haberine göre; daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren Lukaku için bu kez Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiği aktarıldı. İki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Lukaku cephesinden net bir cevap geldiği ifade edildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Il Mattino'nun haberine göre Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello'nun, Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ve teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırmasının gündemde olmadığını ilettiği kaydedildi.

Gazetede yer alan ifadede şu vurgu yapıldı:

"Big Rom için şu anda yapılacak bir şey yok. Lukaku sezon sonuna kadar Napoli'de kalacak, ardından durum yeniden değerlendirilecek. Arabistan'dan sonra da çizgisini bozmadı ve Conte'nin yanında kalmayı sürdürüyor."

Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor

LUKAKU'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maça çıkan Lukaku, 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ABRAHAM ADA YOLCUSU

Bir diğer yandan ise siyah-beyazlıların golcüsü Tammy Abraham, Aston Villa transferini tamamlamak için görüşmelere devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; transfer görüşmeleri olumlu bir şekilde ilerliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası