Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş’taki yaprak dökümü sürüyor. Devre arasında kadroya önemli isimlerin kazandırılması beklenen siyah beyazlılar henüz bir transfer yapamadı. Buna rağmen kadrodan altı isim eksildi, Tammy Abraham’ın da bavulu elinde…

MURAD TAMER - Beşiktaş için ocak ayı transfer dönemi şu ana kadar parlak geçmiyor. Kamp bitti, lig başladı ancak siyah beyazlıların kadrosuna henüz bir isim eklenemedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in sunduğu rapor çerçevesinde yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alınmış olsa da işler resmiyete dökülemedi. Camianın dört gözle beklediği takviyelerden henüz biri bile yapılamamışken kadrodan altı ismin eksilmesi dikkati çekiyor. İlk olarak Necip Uysal kadrodan çıkarıldı, Mert Günok da Fenerbahçe’ye gitti.

ASTON VİLLA YÜKSELİYOR

Ardından Svensson ve Jurasek de ayrıldı. Rafa Silva bugün Benfica’ya imza atacak. Demir Ege’nin de yeni kulübü Braga ile yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Sırada ise Tammy Abraham var. İngiliz yıldızla prensipte anlaşan Aston Villa, Beşiktaş’la bonservis pazarlığına başladı. Premier Lig ekibi, 15 milyon avro seviyelerinde başladığı pazarlıkta teklifini 17,5 milyon avroya yükseltti. Beşiktaş ise 20 milyon avroda diretiyor. Siyah beyazlıların Evann Guessand’ı takasta kullanma isteğine ise Aston Villa’nın olumsuz yaklaştığı öğrenildi.

AÇIKLAMASAK OLUR MU?

Bedava gönderdiği Rafa’yı parayla geri almanın tepki çekeceğini düşünen Benfica, Beşiktaş yönetimine “Finansal detay paylaşmayın” ricasında bulundu.

Rafa Silva

BUGÜN AYRILIYOR

Beşiktaş, Rafa Silva’nın transferi için Benfica ile her konuda anlaşma sağladı. Portekizli oyuncu bugün İstanbul’dan ayrılarak eski takımına geri dönecek. Rafa Silva’nın bonservis bedeli kazandırmadan ayrıldığı eski takımına şimdi ise bonservis karşılığında dönmesi üzerine Benfica’dan talep geldi.

6+1 MİLYON AVROYA

Portekiz temsilcisi, taraftar tepkisinden çekindiği için siyah beyazlı yöneticilerden, transfer anlaşmasının finansal detaylarının açıklanmamasını istedi. Anlaşmanın 6 milyon avro bonservis ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım durumunda 1 milyon avro bonus şeklinde olduğu öğrenildi.

Demir Ege Tıknaz

DEMİR EGE İMZAYA GİTTİ

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için Braga’dan 7,5 milyon avro ve başarı bonusları alacak. Portekiz ekibi ayrıca bir sonraki satıştan pay ödeyecek. Portekiz’e giden genç oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçecek.

GİDENLER

Mert Günok

Necip Uysal

Svensson

Jurasek

Rafa Silva

Demir Ege

GELENLER

Yok

