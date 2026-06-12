ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyla beslenen “Yeni Dünya vida kurdu sineği”ne karşı acil müdahale sürecini devreye aldı. Yetkililer, parazitin yayılım riskine karşı tarım ve sağlık alanında kapsamlı önlemler uygulanacağını açıkladı.

The Hill'in haberine göre CDC, hayvanlar ve insanlar için ciddi risk oluşturan parazitik sineğin yayılma ihtimaline karşı harekete geçti. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) da acil müdahale sürecini doğruladı.

ABD Tarım Bakanlığı ise özellikle çiftlik hayvanlarında denetimlerini artırırken, zararlının yayılımını engellemek amacıyla kısırlaştırılmış sineklerin doğaya salınması çalışmalarını sürdürüyor.

Amerika kıtasına özgü olan Yeni Dünya vida kurdu sineği, yumurtalarını açık yaralara bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar ise ölü dokular yerine canlı etle beslenerek derin yaralara ve ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

ABD, bu tehlikeli paraziti 1960'lı yıllarda büyük ölçüde ortadan kaldırmayı başarmıştı. Florida'da 2017 yılında görülen sınırlı bir salgın da hızlı müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

Uzmanlar, "et yiyen parazit" olarak da anılan vida kurdu sineğinin özellikle büyükbaş hayvanlar, evcil hayvanlar ve nadir durumlarda insanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekiyor.



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