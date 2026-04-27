İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü renk değiştirdi. Gölün, denizle buluştuğu alanda su kırmızıya dönerken, yaşanan renk değişimi dron ile görüntülendi. Manzarayı gören vatandaşlar kirlilik olabileceği nedeniyle korku duyduklarını ifade etti.

Son günlerde yurdun farklı noktalarındaki göl ve denizlerde suyun renk değiştirmesi gündem olurken benzer bir olay da İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde yaşandı.

GÖL KIRMIZIYA DÖNDÜ

Deniz ile gölün buluştuğu alanda suyun rengi kırmızıya dönerken, çevredeki vatandaşlar kirlilik olabileceği nedeniyle korku duyduklarını belirtti. Kırmızıya dönen su ise havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Gölü

TEKİRDAĞ SAHİLLERİ TURUNCUYA BÜRÜNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta da Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilleri turuncu renge bürünmüştü. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton artışının her yıl yaşandığını ve deniz suyu renginde değişmelere yol açtığını ifade etmişti.

Tekirdağ sahillerindeki renk değişimi

Tecer, "Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde denizde mevsimsel değişimler oluyor. Bütün doğada olduğu gibi denizde de zaman zaman bazı mevsimsel olaylar oluyor. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içlerinde patlama yaşar. Planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi renklere dönüşebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası